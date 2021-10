Letizia di Spagna, l’abito vintage è una favola ma non supera l’impaccio

Letizia di Spagna, l’abito vintage da favola

L’abito nero in stile anni Cinquanta che Letizia di Spagna ha sfoggiato al gala dei Premi Principessa delle Asturie è un capolavoro. La Regina sorprende con un look total black, dai volumi esagerati, firmato The 2nd Skin Co, che solo lei sa indossare con tale classe.

Letizia di Spagna ai Premi Principessa delle Asturie

Sono molti i cambi di look che Letizia di Spagna ha affrontato durante questo lungo weekend dedicato a uno degli eventi più glamour cui partecipa la Corte spagnola e per il quale sua figlia Leonor, che è madrina del gala, ha anticipato le vacanze scolastiche.

Letizia di Spagna, l’abito vintage di The 2nd Skin Co

Dalla gonna con spacco bordato di frange al trench e scarponcini, la Reina Letizia non ha sbagliato un outfit, toccando il vertice con uno splendido abito nero da cocktail che s’ispira evidentemente a Audrey Hepburn, ma anche a Grace Kelly.

L’abito, indossato per la consegna dei Premi Principessa delle Asturie al teatro Campoamor di Oviedo, in seta nera, a girocollo, sbracciato, punta tutto sulla voluminosa gonna a palloncino che arriva fino alle caviglie della Regina, arricciata con fiocchi al posto delle tasche, e arricchita con una cintura in pelle per esaltare la vita sottile di Donna Letizia. Il look è firmato The 2nd Skin Co, un brand creato nel 2006 da Antonio Burillo e Juan Carlos Fernández.

Dopo il 2020, anche quest’anno Letizia rinuncia ai suoi outfit di Felipe Varela, il marchio che la Regina sceglieva abitualmente per questo avvenimento, e non sbaglia. Il look di Sua Maestà è spettacolare, per quando sia una rivisitazione di un grande classico.

Letizia completa l’outfit con le décolletée nere di Manolo Blahnik e la borsa di Bottega Veneta. Dato la serata di gala, si concede qualche gioiello importante, come gli orecchini di brillanti che formano un fiore e due bracciali gemelli. I capelli sono raccolti in uno chignon, mentre il make up punta sullo sguardo rimarcato dalla matita nera.

Letizia di Spagna, impaccio sul red carpet con l’ombrello

Grazie al suo stile regale, Letizia di Spagna può permettersi perfino di fare da chaperon a suo marito Felipe. Così invece di portare lui l’ombrello e coprire amorevolmente la sua dolce metà, tocca alla Regina proteggere dalla pioggia il consorte mentre sfilano sul red carpet. Il Re saluta con la mano i sudditi, mentre Letizia si trova impacciata con tutte e due le mani occupate, tra l’ombrello e la clutch.

Felipe è l’unico a non tenere l’ombrello. Infatti, sia sua madre la Regina Sofia che le figlie Leonor e Sofia ne sono dotate e sfilano una alla volta. Bellissima la lunga gonna in tutte rosa della secondogenita di Letizia di Spagna, mentre la Principessa della Asturie indossa un mini abito a fantasia geometrica.