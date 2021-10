Letizia di Spagna in oro e piume. Ma Leonor in fucsia le ruba la scena

Letizia di Spagna con piume e spacco. Ma la figlia la mette in ombra

Letizia di Spagna si presenta al gala per il Premio Principessa delle Asturie con un look verde salvia decorato da piume ed è semplicemente straordinaria. Ma a rubarle la scena ci pensa la figlia maggiore Leonor, tornata appositamente dal Galles per partecipare a questo importante evento a lei intitolato.

Letizia di Spagna, il Premio Principessa delle Asturie

Dunque, per l’evento più glamour dell’anno, la consegna dei Premi Principessa delle Asturie, la Famiglia Reale si è finalmente riunita dopo mesi. Letizia di Spagna e suo marito Felipe si sono ricongiunti con la primogenita, Leonor, partita lo scorso 30 agosto per un prestigioso college in Galles. Felicissima del suo ritorno è anche Sofia, sua sorella minore che si è trovata da sola alla parata militare per la Festa nazionale, senza nascondere un certo impaccio in assenza di Leonor.

Letizia di Spagna, l’abito fucsia di Leonor

Il ritorno a casa di Leonor, Principessa delle Asturie, è stato all’altezza delle aspettative. La figlia maggiore di Letizia e Felipe è stata la vera protagonista della serata, incantando tutti con un abito fucsia, non più da bambina ma da giovane donna che, seguendo le orme della madre, rivela uno stile raffinato anche nella scelta delle slingbacks con tacco, ma senza esagerare.

Leonor ha quindi anticipato le vacanze scolastiche per prendere parte al gala di cui è la madrina. La scelta del suo look non è dipesa dal caso. Infatti, la Principessa delle Asturie si distingue sia dalla madre che dalla sorella minore, con un abito fucsia che emerge rispetto ai colori più pacati degli abiti di Letizia in verde e Sofia in blu chiaro.

Leonor, che il prossimo 31 ottobre compirà 16 anni, indossa un abito fucsia con chiusura a portafoglio e fascia sul fianco, maniche lunghe strette sui polsi, orlo asimmetrico con spacco moderato. Il vestito è firmato Cayro Woman, un noto brand spagnolo. Il colore acceso crea un bel contrasto coi suoi lunghi capelli biondi. Completa il look un paio di slingbacks chiare, firmate Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, la gonna con piume

Letizia di Spagna invece ha scelto un outfit verde salvia, colore che la Regina sembra prediligere quest’autunno, basti pensare alla suo splendida gonna in broccato. Il look della Reina Letizia si compone di una maxi casacca con scollo a barchetta e ampie maniche corte, una lunga gonna con spacco profondo, bordato da una stola di piume, unico elemento frivolo della sua mise. Come accessori, Letizia ha scelto un paio di scarpe d’oro che ha abbinato a una clutch coordinata, entrambi di Magrit. Letizia impreziosisce il look con degli orecchini in oro, ma minimal.

Letizia di Spagna, il look di Sofia

Sua figlia Sofia invece si è presentata con un abitino blu, con ampia banda verde petrolio, di Schlesser (330 euro) che ha abbinato a delle ballerine nere, firmate Martinello Shoes.