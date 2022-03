La Regina torna in pubblico a Windsor e si libera di Meghan Markle

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

La Regina Elisabetta affronta la sua prima udienza di persona dopo il Covid e lo fa al Castello di Windsor. Il fortunato ad essere ricevuto da Sua Maestà è il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau. E chi pensava che la Sovrana fosse stata messa ko dal virus e fosse abbattuta per il forfait di Meghan e Harry al suo Giubileo è stato smentito.

La Regina Elisabetta, primo incontro di persona dopo il Covid

La Regina dunque accoglie Trudeau a Windsor dopo che ha rinunciato a tenere Buckingham Palace come sua prima residenza ufficiale. D’altro canto, l’enorme palazzo, che si estende su 829mila metri quadrati, con 775 stanze tra cui 52 camere da letto regali, 78 bagni, 92 uffici, 118 camere da letto per il personale, 19 stanze di rappresentanza, è risultato ormai inadeguato per la 95enne Sovrana che ha anche problemi di deambulazione.

Ma come sempre, Elisabetta ha fatto di necessità virtù e ha accettato di trasferirsi definitivamente a Windsor dove per altre risiede dallo scoppio della pandemia nel 2020. Qui si è curata dal Covid, qui ha ricevuto il Primo Ministro canadese presentandosi davanti a lui con un abito a fantasia, un doppio giro di perle e soprattutto senza bastone. Nonostante, la Sovrana sia dimagrita, è apparsa in ottima forma e sorridente, mentre parlava con Trudeau con il quale ha un ottimo rapporto fin da quando era bambino, infatti suo padre Pierre è stato a sua volta uno dei primi ministri più longevi del Canada.

La Regina dà il benservito a Meghan Markle

Trudeau ha ospitato nel suo Paese per qualche tempo Harry e Meghan, prima di trasferirsi in California. Ma non è certo per questo che la Regina ha dato il ben servito ai Sussex che ancora una volta hanno.

Come è noto, Lady Markle non dovrebbe tornare per il Giubileo dei 70 anni di Regno di Elisabetta e anche Harry potrebbe dare forfait, perché pare sarebbe troppo imbarazzante per lui incontrare la sua famiglia dopo le nuove rivelazioni sulla vita di Palazzo che dovrebbe rendere pubbliche nei prossimi mesi. Poi c’è il nodo sicurezza non ancora risolto, usato dai Sussex come strumento di vendetta per cui senza la scorta della polizia si rifiutano di tornare a Londra coi figli. In particolare la Sovrana non ha mai visto di persona la bisnipotina Lilibet.

Ma la Regina non è ingenua e aveva già previsto tutto. Secondo il biografo di Sua Maestà, Robert Hardman, Elisabetta era consapevole che Harry avrebbe lasciato per sempre la Gran Bretagna, dopo i primi screzi all’interno della Famiglia Reale. Sebbene riconosca che lui e Meghan abbiano fatto grandi cose per la Corona, allo stesso tempo si è resa subito conto che non erano adatti per la vita a Palazzo. E quando hanno deciso di andarsene, Elisabetta sapeva che sarebbe stato per sempre.

Dunque, il rifiuto di tornare anche per il suo Giubileo non l’ha colta di sorpresa. Certamente, come nonna è dispiaciuta di non vedere i nipoti, ma come Sovrana non è per niente abbattuta e ancora una volta ha dato il ben servito a Meghan e a Harry, per nulla stupita del loro comportamento.