Questa nuova fase della vita di Kate Middleton, per quanto possibile, è ancora più attenzionata dai tabloid rispetto al passato. Enorme la curiosità sulle sue condizioni e sulle scelte quotidiane, soprattutto in merito alle nuove apparizioni.

Di certo nel prossimo futuro non avremo modo di vederla in pubblico. La Famiglia Reale è infatti in vacanza nella tenuta di Balmoral. Anche Kate ha raggiunto Re Carlo e la Regina Camilla, per il viaggio più lungo dalla diagnosi tumorale ricevuta. Nel frattempo il biografo Robert Jobson ha rivelato alcuni dettagli su di lei di enorme interesse, a partire da quando tornerà a ricoprire i suoi incarichi ufficiali.

Come sta Kate Middleton

Robert Jobson è l’autore del nuovo libro Catherine, la Principssa del Galles. Un’autobiografia che ha subito rapito i tantissimi fan della futura Regina. Ha spiegato d’aver dovuto tagliare numerose parti, escludendo dei dettagli, così da evitare di finire nel mirino degli avvocati della Famiglia Reale.

Per comprendere il livello della portata del suo testo, dopo l’uscita è già stato tradotto in ben 19 lingue. A Quotidiano Nazionale ha spiegato quali sono le condizioni della principessa: “Sta guarendo e le cure stanno andando bene. Credo che il fatto che si sia presentata a Wimbledon, nel giorno della finale maschile, abbia dato un buon segnale. Si sapeva che avrebbe assistito alla parata, il Trooping the Colour, ma Wimbledon è stata una sua decisione”.

Ha spiegato come la malattia l’abbia cambiata. Ora è più consapevole di doversi prendere cura di sé e non solo degli altri. Si è inoltre circondata di persone che la proteggono. Considerando gli ultimi aggiornamenti, quando potrebbe tornare pienamente a ricoprire il suo ruolo? Sotto questo aspetto le notizie sono ottime: “Credo che già in autunno ci sarà un ritorno graduale ai propri doveri di corte. Non credo potrà riprendere a pieno regime e non so quando annunceranno la prima visita reale all’estero. Ancora troppe incognite ma di certo la vedremo più spesso”.

Il suo ruolo a corte

Nel corso degli ultimi anni, in maniera evidente, Kate Middleton ha ottenuto sempre più responsabilità e, di fatto, ha raggiunto una crucialità enorme nella Famiglia Reale. Mentre è in atto un conflitto aperto tra i tre discendenti della compianta Regina Elisabetta, i sudditi fanno sempre più riferimento a lei come elemento saldo e rassicurante. Anche per questo la notizia della sua malattia ha destabilizzato l’ambiente.

“È una donna molto intelligente, moglie di un futuro Re, madre di un futuro Re e nuora di un Re. Cerca sempre soluzioni e non alimenta psicodrammi. È il contrario di Harry e Meghan”. Decisamente importante il parere dell’autore in merito alla distanza evidente tra i due fratelli.

A lei sembra importare poco dei due, sotto questo aspetto. Dopo ciò che ha passato, e che sta ancora vivendo, mira al sodo. In questo ricorda la regina Elisabetta II, ha spiegato: “Never complain, never explain (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni)”.

Allo stato attuale, è la persona più importante di una Famiglia Reale che si muove sui gusci d’uova. È saggia e molto amata, figurando come una figlia mai avuta per il Re, che la adora. Nel tempo ha dato dimostrazione della propria capacità e serietà e, oggi, la sua opinione conta molto.