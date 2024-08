Kate Middleton, ultime notizie: il biografo reale racconta la lite con Meghan Markle

Fonte: Getty Images Perché Kate Middleton ha litigato con Meghan

Si sa, ogni volta che esce un libro sulla Famiglia Reale è destinato a diventare bestseller e fulcro di commenti che durano settimane se non mesi. È lo stesso che sta accadendo a un libro di recente pubblicazione che ha riacceso i riflettori sulle tensioni nascoste tra Meghan Markle e Kate Middleton, rivelando il famoso litigio esplosivo tra le due e che ha messo in evidenza le crepe sotto la superficie dorata della famiglia reale britannica.

L’episodio, sebbene ormai passato, continua a far discutere.

La biografia di Kate Middleton che fa parlare

Il libro del rinomato autore reale Rob Jobson, intitolato Catherine, the Princess of Wales: The Biography, è stato pubblicato questa settimana e promette di essere un vero e proprio tesoro di rivelazioni sulla vita della Principessa del Galles. Descritto come “rivoluzionario”, offre uno sguardo inedito sul percorso di Kate Middleton, dalle sue origini fino al ruolo di regina in attesa.

Le pagine del libro dipingono un quadro dettagliato del viaggio personale e pubblico di Kate Middleton, affrontando temi come la recente diagnosi di cancro e le crisi col principe William prima del matrimonio. Tra le curiosità, infatti, emerge la causa della sua temporanea rottura con il Principe William nel 2007 e un acceso confronto tra William e Re Carlo in merito a un volo in elicottero, episodi che contribuiscono a delineare un ritratto complesso della vita reale.

Lo scontro memorabile con Meghan Markle

Al centro dell’attenzione mediatica troviamo però un episodio particolarmente significativo: un alterco tra Meghan Markle e Kate Middleton, avvenuto poco dopo il ritorno dei Sussex dalla luna di miele. Durante un incontro, Meghan Markle avrebbe fatto un commento sull'”instabilità mentale” di Kate, alludendo a un momento di amnesia della duchessa mentre era incinta del Principe Louis.

Kate, non abituata a simili intromissioni, ha risposto in modo deciso: “Non siamo abbastanza vicine per parlare dei miei ormoni.” Questo scambio ha colto di sorpresa Meghan, che è rimasta a sua volta interdetta.

La tensione è poi salita quando il Principe William è intervenuto, accusando Meghan di essere “scortese” e puntandole il dito. La risposta di Meghan non si è fatta attendere: “Togli quel dito dalla mia faccia,” ha ribattuto con fermezza.

Questo incidente, secondo il biografo, rappresenta solo una delle molteplici tensioni che Meghan ha vissuto durante il suo tempo nel Regno Unito. Dopo il funerale della Regina Elisabetta, Meghan non ha più partecipato agli incontri della famiglia reale.

Un panorama di discordia

Nel libro di Jobson si capisce bene che questo episodio non sia stato un incidente isolato, ma parte di un più ampio schema di tensioni tra Meghan Markle e il resto della famiglia reale. L’attrice di Suits, secondo l’autore, avrebbe faticato a rispettare la rigida gerarchia reale, accentuando le difficoltà nei rapporti con il Principe William e contribuendo a un clima di frizione interna.

La rivelazione di queste tensioni ha scatenato un’ondata di speculazioni sull’impatto che potrebbero avere sull’immagine pubblica della famiglia reale. Nonostante queste turbolenze, Meghan e Kate continuano a mostrarsi cordiali in pubblico, mantenendo una facciata di armonia durante gli eventi ufficiali.