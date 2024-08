Kate Middleton, ultime notizie. Avvistata in spiaggia, il racconto dei testimoni

Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Kate Middleton al mare e in quel tipo di locale. Eppure è successo. La Principessa del Galles, ancora in cura contro il cancro, si è concessa una fuga lungo la costa del Norfolk e non era sola. Con lei infatti c’erano i tre figli George, Charlotte e Louis. In molti l’hanno vista mangiare fish & chips con i suoi bambini.

Kate Middleton, uscita segreta al mare

Kate Middleton sta trascorrendo le ultime settimane d’estate insieme a William e ai tre figli a Balmoral. La famiglia si è riunita in Scozia con Carlo e Camilla, accettando il loro invito. Come da tradizione, d’altro canto, visto che è dai tempi della Regina Vittoria che la Famiglia Reale trascorre le sue vacanze lì.

La Principessa del Galles ha affrontato il viaggio, nonostante sia ancora sottoposta a chemioterapia preventiva contro il cancro. E si è concessa anche un’uscita pubblica per presenziare alla messa domenicale dove si è presentata con un look quasi invernale che ha sollevato qualche speculazione sulle sue condizioni di salute.

D’altro canto, sono diversi i segnali che possono essere interpretati positivamente. Kate infatti non solo se l’è sentita di partecipare alla funzione religiosa, ma non ha esitato a concentrarsi sul suo ruolo istituzionale inviando con William un messaggio di sostegno agli atleti britannici che partecipano alle Paralimpiadi di Parigi. E non è tutto.

Kate Middleton e il fish & chips, il racconto dei testimoni

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la Principessa del Galles al mare insieme ai figli. Ciò significa che era abbastanza in forze per godersi una gita all’aria aperta. I fatti risalgono a luglio, ma sono emersi solo ora.

Come è noto, William e Kate coi loro bambini si trovano da inizio agosto a Balmoral, ma hanno trascorso il mese precedente ad Anmer Hall, nel Norfolk ed è da lì che sono andati al mare per una breve gita. In realtà, a quanto si apprende, William non era con la moglie che da sola ha portato George, Charlotte e Louis a mangiare fish & chips, comprato direttamente in un locale sulla spiaggia.

Il proprietario di una casa nel Norfolk ha detto di aver visto la Principessa gustarsi coi bambini questo piatto tipicamente inglese, direttamente in riva al mare. Il testimone ha raccontato di essersi piacevolmente sorpreso nel vedere Kate all’Eric’s Fish and Chip Shop a Thornham, nel Norfolk. “Sono rimasto sbalordito quando sono arrivato da Eric a Thornham e ho visto Kate e i bambini. Siamo clienti abituali di Eric da un po’, quindi è fantastico vedere che si diffonde la voce su quanto sia buono. Ora è ufficialmente ‘adatto a un reale’!”.

Tra l’altro, Lady Middleton non è l’unica ad apprezzare fish & chips. Infatti, anche Camilla ne è ghiotta, lo ha rivelato lei stessa, confessando che è uno dei suoi cibi preferiti: “Fish and chips appena cucinato, avvolto nella carta. Quel profumo, non c’è niente di meglio”. Pare che anche la Regina Elisabetta ogni tanto si concedeva questo piatto.

Mentre William e Harry, quando erano piccoli, preferivano gli hamburger di McDonald’s, come ha raccontato l’ex chef reale, Darren McGrady. “Ricordo che un giorno la Principessa Diana entrò in cucina e disse: ‘Annullate il pranzo per i ragazzi, li porto fuori, andiamo al McDonald’s. Io risposi che avrei potuto cucinarli io gli hamburger”, ma Lady D gli spiegò che non era per i panini che i Principi ci volevano andare ma per i giochi che regalavano.