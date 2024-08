Kate Middleton, ultime notizie. Interrompe le vacanze con un messaggio molto personale

Kate Middleton e William interrompono le loro vacanze a Balmoral per inviare un messaggio speciale in occasione della Paralimpiadi 2024

Kate Middleton ha interrotto le vacanze estive per inviare un messaggio personale, insieme a suo marito William, in occasione delle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Come è noto, Kate Middleton e William stanno trascorrendo le loro vacanze a Balmoral, nel castello scozzese di Re Carlo, coi figli George, Charlotte e Louis. La Principessa del Galles, ancora in cura contro il cancro, ha fatto anche una fugace apparizione alla messa domenicale con un look fin troppo invernale. C’è chi ha voluto leggere in questo outfit un segnale di debilitazione e fragilità causate dalla malattia, ma altri hanno interpretato la sua presenza alla funzione religiosa come la prova che stia gradualmente migliorando, tanto da sentirsi abbastanza forte da mostrarsi in pubblico.

In ogni caso, Kate non ha esitato a interrompere le sue vacanze per mandare un messaggio personale agli atleti britannici che stanno partecipando alle Paralimpiadi di Parigi che termineranno il prossimo 8 settembre. Ovviamente anche William si è associato alla moglie nel sostenere i protagonisti UK dei Giochi.

Kate Middleton, il messaggio personale sulle Paralipiadi 2024

Il messaggio è apparso sui profili social ufficiali del Principe e della Principessa del Galles il 28 agosto, data di inizio delle Paralimpiadi. La coppia ha ripreso un post di X della squadra ufficiale di tutti gli atleti della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord che annunciava: “Oggi iniziano le Paralimpiadi”. E William e Kate hanno risposto: “Non vediamo l’ora di altre settimane di sport incredibile! Auguriamo la migliore fortuna ai nostri atleti @ParalympicsGB e a tutti coloro che gareggeranno a #Paris2024″.

Una semplice frase per far sentire il sostegno dei Principi ai loro atleti. Che il messaggio sia stato scritto personalmente da William e Kate è provato dal fatto che è stato firmato “W&C”, ossia William e Catherine. Infatti, la coppia è solita siglare i messaggi personali con le iniziali del proprio nome. Quando non ci sono, significa che il comunicato proviene dai loro portavoce e dal Palazzo in generale.

Ma per gli atleti britannici, la Principessa del Galles e suo marito sono voluti intervenire direttamente, senza intermediari. Infatti, entrambi sono grandi appassionati di sport, amano le sane competizioni e non si sono mai tirati indietro nell’affrontare personalmente gare sportive, di qualsiasi disciplina, dalle regate alla corsa, dal tiro con l’arco al rugby. E di solito vince sempre Kate che non risparmia mai la sua dolce metà da cocenti sconfitte.

Nel 2012 William e Kate parteciparono personalmente alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Paralimpici di Londra. Probabilmente sarebbero andati a Parigi per tifare i loro atleti, se la Principessa non si fosse ammalata.

Kate Middleton, quando tornerà al lavoro

Lady Middleton è ancora sottoposta a chemioterapia preventiva e Kensington Palace ha più volte dichiarato che non sarebbe tornata al lavoro fino al termine delle cure. Si pensa che, se i medici lo terranno opportuno, potrebbe riprendere gli impegni il prossimo anno. Anche se nei mesi scorsi ha fatto delle eccezioni, apparendo al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon. In molti sperano di poter vedere Kate accanto ai suoi figli nel primo giorno di scuola. Ma il Palazzo non si è ancora pronunciato a tal proposito.