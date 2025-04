Kate Middleton assente e William lontano dagli altri reali: retroscena al funerale del Papa

Fonte: IPA William

​Oggi si è tenuto a Roma un evento storico, ovvero l’ultimo saluto a Papa Francesco, con una cerimonia solenne e partecipata in cui non sono mancati i Reali provenienti dai principali Paesi del mondo. Tra loro non poteva mancare il Principe William, arrivato nella capitale in rappresentanza del padre, il Re Carlo, ma senza Kate Middleton, assente dalla cerimonia funebre. Quello che non è sfuggito ai più attenti è stata in particolare la lontananza di William che è rimasto in disparte rispetto agli altri Reali.



Il Principe William lontano dai Reali ai funerali di Papa Francesco

Si sono tenuti oggi in in Piazza San Pietro a Roma i funerali solenni di Papa Francesco, un evento che ha radunato fedeli da tutto il mondo per onorare il pontefice scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni. Oltre a loro ovviamente non sono mancate numerose delegazioni internazionali e ben 166 capi di Stato e rappresentanti dei vari governi, a testimonianza dell’impatto globale del pontificato di Francesco. Non solo: al funerali erano presenti molte teste coronate, tra cui ovviamente anche il Principe William, arrivato a Roma per salutare il Santo Padre al posto di Re Carlo, ancora debole a causa della malattia.

Il Principe William ha partecipato ai funerali del pontefice da solo, come era stato già annunciato qualche giorno fa da Kensington Palace, senza Kate Middleton, ma ciò che ha lasciato un po’ perplessi è stato il fatto che William si sarebbe seduto lontano dagli altri Reali, restando in disparte rispetto alle altre teste coronate presenti. Insieme a William erano presenti infatti altre personalità come Sir Keir Starmer, primo ministro britannico, e ad altri leader mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma anche teste coronate d’Europa come Re Felipe di Spagna insieme a Letizia Ortiz, ma anche Re Filippo e la Regina Mathilde di Belgio, tra i primi ad aver confermato la loro presenza all’evento. E ancora erano presenti il Principe Haakon accanto a Mette Marit di Norvegia, la Regina Mary di Danimarca e molti altri.

Il Principe William ha tenuto fede al suo compito il compito di rappresentare la monarchia in circostanze del genere visto che già nel 2005 era stato Carlo, allora ancora Principe di Galles, insieme ad altri 100 capi di Stato a presenziare ai funerali di Papa Giovanni Paolo II al posto della Regina Elisabetta.

Re Carlo tra l’altro aveva da poco incontrato il Santo Padre in occasione del suo recente viaggio in Italia e insieme a Camilla aveva avuto un importante incontro privato proprio con Papa Francesco, di cui mantiene un vivo ricordo.

Kate Middleton assente ai funerali di Papa Francesco

L’arrivo del Principe William a Roma in occasione dei funerali del Pontefice era già stato annunciato da qualche giorno ed era stato chiaro fin da subito che sarebbe arrivato in Italia da solo, senza Kate. Naturalmente il fatto aveva destato un po’ di preoccupazione per via dei passati problemi di salute della Middleton, che sembrerebbero ormai sempre più lontani visto che le condizioni della Principessa sarebbero in netto miglioramento. Il vero motivo dell’assenza di Kate ai funerali di Papa Francesco sarebbero dunque da imputare alla volontà di Kate di rimanere a casa insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Tra l’altro Kate non avrebbe neanche obbligo morale, oltre che istituzionale, in quanto non è una Principessa cattolica e dunque la sua presenza non sarebbe stata indispensabile.