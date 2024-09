Kate Middleton, come sta davvero: parla il fratello. E il rapporto con Pippa è cambiato

Fonte: Getty Images Kate Middleton (1982) ha due fratelli più piccoli: Pippa, nata un anno dopo di lei, e James, arrivato nel 1987

29Dopo la fine della chemioterapia preventiva arriva un altro importante aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton. A darlo il fratello minore James, che è da sempre molto legato alla Principessa del Galles. In questi mesi di cure la famiglia di Lady Catherine si è sempre tenuta alla larga da stampa e giornalisti e ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla malattia della futura Regina ma questa volta James ha voluto fare uno strappo alla regola, facendo così tirare un sospiro di sollievo a tutti i sudditi e non.

Come sta oggi Kate Middleton

James Middleton vuole che il mondo sappia che sua sorella, Kate Middleton, sta bene. James è apparso al Today Show per promuovere il suo nuovo libro, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life e ha fornito un raro aggiornamento sulla moglie del Principe William dopo il completamento del trattamento di chemioterapia preventiva. “Sta bene”, ha detto a Kelly Cobiella della NBC News. “Non spetta a me condividere per conto suo, sai, come stanno andando le cose. Ma sta ricevendo tutto il giusto supporto e l’attenzione di cui ha bisogno. E come ogni cosa, ci vuole tempo per elaborarla“.

Dunque, ancora notizie incoraggianti su Kate Middleton che, gradualmente, sta tornando ai suoi doveri reali. Brevi apparizioni pubbliche e meeting come quello per Early Years, la sua fondazione dedicata alla Prima Infanzia. La Principessa ha comunicato al mondo di aver completato la chemioterapia il 9 settembre tramite un emozionante video pubblicato sui social. “Ora che l’estate volge al termine, non posso dirvi che sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento di chemioterapia“, ha detto nella clip, in cui è affiancata da William e dai loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

“Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute”. Kate ha aggiunto che il suo percorso di salute le ha ricordato l’importanza delle cose semplici: “Amare ed essere amati”. Ha espresso un ritrovato senso di apprezzamento per la vita ed entusiasmo per il futuro, mentre nei prossimi mesi inizierà a impegnarsi maggiormente in pubblico, quando potrà.

Intanto ha sempre potuto contare sul sostegno della sua famiglia e in particolare del fratello James. Quando Kate ha annunciato la sua diagnosi di cancro lo scorso 22 marzo, James ha pubblicato su Instagram una foto da bambino in compagnia della sorella. “Negli anni, abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo anche questa con te”, ha scritto.

Nel suo libro in uscita James Middleton ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione e del ruolo importante che hanno avuto Kate e William nel suo processo di guarigione. “Catherine e William erano entrambi coinvolti in associazioni di beneficenza per la salute mentale e opere da cui ho ricevuto aiuto”, ha spiegato per poi aggiungere: “Sono stati un ponte fantastico per la famiglia, per me per riuscire a tradurre come mi sentivo”.

Il sostegno di Pippa Middleton

In questi mesi complicati grande sostegno per Kate Middleton è stata anche Pippa Middleton, alla quale la Principessa è legatissima. “Erano già autenticamente migliori amiche, ma questo anno estenuante le ha viste avvicinarsi ancora di più“, ha raccontato una fonte al Daily Express. “Pippa è stata una specie di angelo e spina dorsale per Catherine. È lì al minimo accenno, aiutando a recuperare il ritardo nei compiti fisici quando necessario. Ma è il supporto emotivo che fornisce che è inestimabile per Catherine”.

La vicinanza aiuta anche il legame di Kate con Pippa: quando si è trasferita nel Berkshire con suo marito, James Matthews, e i loro figli Arthur, Grace e Rose, le sorelle sono diventate ancora più vicine. Dopo la diagnosi di cancro di Kate, “Pippa è stata più di una spalla su cui piangere: è stata una potente torre di supporto per sua sorella durante le sue cure contro il cancro”.