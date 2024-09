Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha terminato la chemioterapia, e al suo fianco ha avuto ciascun membro della sua famiglia: nel percorso verso la guarigione, William non ha mai lasciato sola la moglie, mamma Carole si è presa cura dei bambini. La sorella Pippa e il fratello James sono sempre stati di supporto. Ma c’è stato un periodo in cui Kate è stata allontanata dal fratello, a causa dei suoi problemi di salute mentale. Procediamo per punti.

Kate Middleton, quando è stata allontanata dal fratello James

Il fratello della Principessa del Galles, James Middleton, nel nuovo libro Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, dedicato alla cagnolina Ella che è stata al suo fianco nel momento più buio, ha spiegato di aver allontanato Kate. Non ha mai fatto mistero di aver combattuto contro una forte depressione, tanto da essersi chiuso in se stesso e di aver rifiutato le chiamate dalla famiglia, inclusa la sorella Kate.

Ella, la sua cagnolina, che purtroppo è deceduta nel 2023 all’età di 15 anni dopo una breve malattia, è stata un’ancora di salvezza per James, quando si trovava sull’orlo del suicidio. “Contemplo modi di morire così da poter scendere dalle vertiginose montagne russe che mi stanno portando sull’orlo della follia. Non riesco a dormire perché la mia mente è in tumulto. L’insonnia è vertiginosa. Sono completamente esausto. Mi sento incompreso; un fallito totale. Non augurerei il senso di inutilità e disperazione, l’isolamento e la solitudine, al mio peggior nemico. Penso di stare impazzendo”, ha scritto nel libro.

E ha aggiunto: “Eppure so di essere privilegiato; fortunato, anche, ad avere una famiglia unita e amorevole – mamma e papà, le mie sorelle Catherine e Pippa, i loro mariti William e James – ma li allontano tutti. Non rispondo alle loro telefonate. Le e-mail rimangono ignorate. Gli inviti a far visita non vengono ascoltati. Mi nascondo dietro una porta a doppia mandata, irraggiungibile”.

Kate sostenuta dal fratello James durante la lotta al cancro

Il 2024 è destinato a passare alla storia come l’anno nefasto della Famiglia Reale. A gennaio c’era già grande preoccupazione per l’assenza di Kate dalla scena pubblica: poi, l’annuncio dell’operazione all’addome e, infine, del cancro in un videomessaggio a marzo, per mettere un punto alle speculazioni e fake news. Quando Kate ha condiviso con il mondo intero la sua diagnosi, il fratello James le ha dedicato un post commovente. “Negli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo anche questa con te”.

Ora, Kate ha condiviso un nuovo video insieme alla sua famiglia: il Principe William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. La Principessa ha terminato la chemioterapia, ma ciò non vuol dire che sia guarita dal cancro: la strada è ancora lunga. Il futuro della Principessa non è ancora certo: c’è chi sostiene che non tornerà al ruolo di prima, un’ipotesi azzardata, trattandosi della futura Regina. Kate si è detta grata delle cose semplici ma importanti della vita: amare ed essere amati. Dal marito, dai figli, dalla famiglia e da quel fratello a cui vuole bene con tutta se stessa.