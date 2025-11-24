Kate Middleton e William modificano lo stemma reale, cosa significa per la monarchia

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Kate Middleton e il principe William

È passato inosservato il cambiamento messo in atto dai Principi di Wales. Kate Middleton e Wlliam, che assunsero il nuovo titolo nel 2022 a seguito della salita al trono di Re Carlo III, hanno apportato delle piccole ma rilevanti modifiche al loro stemma coniugale. E dietro la nuova scelta si nasconde un significato ben preciso.

Il nuovo stemma dei Principi di Wales

Kate Middleton e il Principe William ricevettero lo stemma coniugale ufficiale nel 2013, due anni dopo le nozze e l’assunzione del titolo di Duca e Duchessa di Cambridge. Più di un decennio dopo, lo stemma ha subito una lieve modifica, mostrata (ma non pubblicizzata) per la prima volta al Royal Variety Performance del 19 novembre 2025. Nell’opuscolo di ringraziamento della Royal Variety Charity era nascosta la novità, passata tuttavia quasi inosservata.

IPA

Il nuovo stemma si adegua al nuovo titolo di Principe e Principessa del Galles, ricevuto nel 2022 dopo la salita al trono di Re Carlo. Vi sono raffigurati gli scudi individuali di William e Kate, con i simboli del leone e dell’unicorno. E, intorno adesso vi sono anche delle piume, il simbolo del titolo del Principe di Galles fin dal XIV secolo. Compare anche il motto del Galles, in tedesco “Ich Dien”, ovvero “Io servo”. Aggiunte anche due corone, proprio a indicare la “promozione” da ducato a principato.

Cosa significa lo scudo di Kate Middleton

Lo stemma coniugale riunisce i due scudi individuali di William e Kate. Quello della Principessa fu donato al padre nel 2011, poco prima del matrimonio reale. Raffigura tre rametti di quercia con tre ghiande, simbolo dei tre figli della famiglia Catherine, Pippa e James. La V dorata è un riferimento a Goldsmith, il cognome da nubile della madre, mentre la divisione metà si riferisce al cognome Middleton.

William ricevette invece il suo scudo al 18° compleanno dalla nonna la Regina Elisabetta. Vi sono i simboli delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito: tre leoni gialli per l’Inghilterra, il leone rosso per la Scozia e l’arpa gialla per l’Irlanda del Nord. Il lambello bianco spetta agli eredi diretti della famiglia reale, mentre la conchiglia di San Giacomo rossa è lo stemma della famiglia Spencer, in omaggio alla madre Diana. A sormontare il tutto, la corona da erede apparente, che spetta all’erede al trono.

Lo strano motto della famiglia reale

Una volta diventato Re, anche William dovrà infine utilizzare lo stemma ufficiale della famiglia reale inglese. Il cui motto è davvero curioso. Non solo perché scritto in un’antica lingua normanna che assomiglia molto al francese, ma anche perché recita: “Vergogna per chi pensa male”. Che sembra quasi un detto popolare, ma che è in realtà il motto ufficiale dell’autorevole Ordine della Giarrettiera.

La seconda frase “dieu et mon droit”, ovvero “Dio e la mia destra” è una frase pronunciata dal leggendario Riccardo Cuor di Leone durante la battaglia di Gisord del 1198 contro il re di Francia, affermata dal sovrano per indicare che la sua corona la doveva a nessun’altro se non a Dio e a sé stesso.