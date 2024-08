Kate Middleton ultime notizie: l’ostacolo che impedisce i piani coi figli

Negli ultimi mesi la situazione di salute di Kate e di Re Carlo III ha messo a dura prova gli equilibri della famiglia reale inglese: due condizioni che hanno inevitabilmente cambiato le dinamiche e i molti impegni e sogni dei membri della famiglia, che non solo devono fare i conti col dolore provocato dalle recenti diagnosi, ma anche con alcune scelte e impegni che sono stati necessariamente messi da parte. Uno di questi è un progetto che Kate e William sognano di portare a termine insieme al principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Kate e William, l’ostacolo che mina il progetto con i figli

Tra le molte passioni che Kate e William condividono ci sono quelle per i viaggi e per l’amore per l’ambiente, tema per loro molto importante e in cui si impegnano spesso. Tra i luoghi che spesso anno visitato per piacere e per dovere, come la Scozia e la Giordania, svetta sicuramente l’Africa, continente a loro molto caro.

Secondo alcune indiscrezioni, il principe e la principessa di Galles sono impazienti di poter mostrare a George, Charlotte e Luis le meraviglie dell’Africa, un luogo pieno di flora e fauna che regalerebbe ai ragazzi un ricordo indimenticabile.

Secondo l’ex corrispondete della BBC ed esperta di reali Jennie Bond, infatti, Kate e William starebbero pianificando un viaggio di famiglia: “L’Africa è magica. Fine della storia. È del tutto naturale che William voglia portare la sua giovane famiglia a vedere le meraviglie della fauna selvatica e della natura selvaggia dell’Africa prima che sia troppo tardi”.

Un sogno che però, almeno in questo momento, porta con sé un ostacolo difficile da ignorare: le condizioni di salute di Kate. “Non c’è modo che William porti lì i bambini senza Kate, quindi potrebbe volerci un po’ prima che possano godersi questa esperienza in famiglia mentre lei si concentra sul suo trattamento. Vedere la meraviglia sui volti dei bambini quando vedono leoni, rinoceronti e giraffe è un momento che nessun genitore dovrebbe perdersi” ha spiegato Jennie Bond.

L’amore di William e Kate per l’Africa

Un pensiero, quello della giornalista, condiviso anche da Charlie Mayhew, CEO dell’associazione benefica Tusk Trust di cui William fa parte. Dopo aver espresso la sua ammirazione per il sostegno e la dedizione del Principe William per le tematiche legate all’associazione e al territorio africano, Mayhew ha commentato: “Penso che non passerà molto tempo prima che lui voglia presentarli all’Africa”. Kate e William, e in generale la famiglia reale, sono molto legati al continente africano: oltre ai moltissimi progetti a cui il principe ha preso parte insieme Tusk Trust, l’Africa custodisce anche tantissimi ricordi importanti.

In moltissimi casi William ha ricordato il suo affetto nei confronti del Kenya, dal viaggio dopo la morte di Diana alla proposta di matrimonio a Kate: “Si tratta del posto in cui mio padre portò me e mio fratello Harry poco dopo la morte di nostra madre. Voleva farci sentire meglio, lontani da tutto, solo noi tre” aveva raccontato in un’intervista. “L’Africa ci ha accolti, alleviando quella dolorosa ferita” ha continuato, “Così, quando ho pensato a quale fosse il posto più bello e speciale al mondo per chiedere a Catherine di sposarmi, non sono riuscito a pensare a un luogo più adatto del Kenya per mettermi in ginocchio davanti a lei”.

L’Africa potrebbe essere il posto perfetto per avvicinare i loro figli alle questioni umanitarie e ambientali, come sottolineato da Jennie Bond: “William si sta assicurando che i suoi figli capiscano, come è stato fatto capire a lui da sua madre, che sono altamente privilegiati e, in quanto tali, hanno il dovere di aiutare i meno fortunati in ogni modo possibile. Diana ha trasmesso preziose lezioni di vita ai suoi figli e loro sono rimasti fedeli a loro. William ha detto che indica ai suoi figli le persone bisognose, come i senzatetto che dormono per strada e si sforza di spiegare che è loro dovere cercare di aiutare. Questa è pura Diana”.