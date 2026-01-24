Kate Middleton, la passione di William che le mette i brividi

Kate Middleton è terrorizzata dalla passione che William ha fin da ragazzo. Una volta ha confessato: "Ogni volta che esce sono terrorizzata"

Kate Middleton e William

Di solito è Kate Middleton la spericolata di famiglia, ma c’è una passione di William che le fa paura. Era talmente terrorizzata dall’hobby del marito che quest’ultimo alla fine ha dovuto rinunciarvi.

Kate Middleton, la passione di William che la terrorizza

Abbiamo visto Kate Middleton e William in Scozia nel loro primo tour del 2026 dove sono apparsi sereni e uniti. La gente li ha adorati e la Principessa del Galles ha persino messo in difficoltà le guardie del corpo correndo verso una donna che voleva donarle un mazzo di fiori.

Però, in passato la passione spericolata di William è stata al centro di discussioni. Il Principe infatti adora le moto fin da quando era un ragazzo e appena ha potuto ha imparato a guidarle. Dunque, il suo hobby non si limitava a guardare i GP in tv o ad ammirare i modelli più esclusivi. La moto per diversi anni è stato il suo mezzo di trasporto preferito. E Kate ne era terrorizzata.

William ha preso la patente per le moto quando aveva 19 anni, mentre già a 17 guidava le auto. E veniva spesso fotografato mentre arrivava alle partite di polo in motocicletta. Ne ha possedute diverse, tra cui una velocissima Ducati 1198.

Anche a Harry piacevano molto e nel 2008 un viaggio di beneficenza di 1.600 chilometri in moto attraverso la natura selvaggia del Sudafrica.

Il Principe del Galles non rinunciò alla sua passione dopo il matrimonio con Kate. E nemmeno dopo la nascita del loro primo figlio, George, nel 2013. Lady Middleton non approvava l’hobby delle due ruote di suo marito. Lo trovava troppo pericoloso. E durante una visita Dundee nel 2015 lo confessò pubblicamente: “William la guida ancora. Mi riempie sempre di orrore quando esce in moto. Sono terrorizzata. Spero di riuscire a tenere George lontano dalle due ruote”.

Ovviamente è troppo presto per capire se Kate è riuscita nel suo intento. George compirà 13 anni il prossimo luglio e per ora comunque nessuno ha riferito di un eventuale attrazione del futuro Re per le moto.

Kate Middleton, William costretto a rinunciare alle moto

Comunque, William ha smesso di andare in moto. Non si sa se è stato costretto da sua moglie oppure abbia scelto autonomamente di rinunciare al brivido delle due ruote. Sta di fatto che nel 2018 dichiarò: “Sono padre di tre figli. Devo moderarmi. Mi mancano i grandi viaggi, per me andare in moto significava sempre stare con gli altri”.

La sua deve essere stata una scelta sofferta. Anche perché appena gli si è presentata l’occasione, è subito salito in sella. Durante una visita in Irlanda del Nord nel 2024 William ha testato gli effetti speciali nel Virtual Production Studio del Belfast City Campus dell’Università dell’Ulster, fingendo di guidare la moto attraverso il deserto dell’Arizona.

Adesso il suo mezzo di trasporto preferito è il monopattino, decisamente meno veloce e più ecologico. Sicuramente ideale per spostarsi tra Forest Lodge, la nuova casa, e il Castello di Windsor.