Kate Middleton, ultime notizie: nuove priorità familiari e apparizioni pubbliche centellinate

Fonte: Getty Images Ora Kate Middleton ha nuove priorità

Kate Middleton e il Principe William non si sono certo dimenticati di manifestare il loro entusiasmo e supporto per le Olimpiadi di Parigi 2024, celebrando i successi del team della Gran Bretagna in un video condiviso sui loro canali social. Nonostante l’assenza fisica dai Giochi, la coppia reale ha voluto essere presente virtualmente, dimostrando ancora una volta il loro incondizionato sostegno agli atleti britannici.

Questo momento pubblico è solo una parte del complesso mosaico che caratterizza l’attuale fase della vita di Kate. Infatti, le sue apparizioni pubbliche sono poco frequenti a causa del tumore che sta combattendo. Un ex corrispondente reale della Bbc, a questo proposito ha riferito che la principessa vuole concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia.

Un messaggio di orgoglio e ammirazione

Nel video pubblicato l’11 agosto, alla vigilia della chiusura delle Olimpiadi, Kate, con il suo stile impeccabile e casual in una camicia bianca a righe nere, ha espresso il suo orgoglio per tutti gli sportivi inglesi che hanno gareggiato. William, apparso con un inedito look barbuto (saranno i litigi?) che ha subito catturato l’attenzione, ha aggiunto parole di incoraggiamento, sottolineando quanto siano stati d’ispirazione per tutti coloro che li hanno seguiti da casa. “Ben fatto @TeamGB, che viaggio incredibile! Ogni atleta ha dimostrato una dedizione, un cuore e una passione immensi. Ci avete resi tutti così orgogliosi!”, hanno scritto nel post, accompagnando le parole con un’emoji della bandiera britannica e una medaglia d’oro.

Il Principe William, solitamente noto per il suo aspetto impeccabilmente curato, ha stupito il pubblico con un look più casual e barbuto, un’immagine che lo rende ancor più vicino e umano. Questo cambiamento non è passato inosservato, soprattutto considerando che, durante il suo servizio nella Royal Air Force, la rasatura perfetta era una costante. Non è però la prima volta che William sperimenta questo stile: già nel 2008, durante il periodo natalizio, aveva mostrato un accenno di barba, che poi aveva rapidamente eliminato.

Un nuovo capitolo per Kate Middleton

C’è molto di più dietro l’apparizione pubblica della Principessa del Galles. Secondo Jennie Bond, ex corrispondente reale della Bbc, la diagnosi di cancro ha spinto Kate a una profonda riflessione sulla sua vita, portandola a riorganizzare le sue priorità. Ora più che mai, la sua attenzione è rivolta al Principe William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis. “Sono sicura che il cancro abbia portato Catherine a riconsiderare la sua vita e le sue priorità,” ha rivelato Bond.

Nonostante la malattia, Kate è tornata a fare alcune apparizioni pubbliche, sebbene con molta cautela.

Un’estate tra sport e famiglia

L’estate di Kate e William è stata segnata da diversi eventi sportivi, seguiti con passione dalla famiglia reale. Il Principe William, in particolare, ha partecipato a varie partite di calcio, portando con sé il giovane George, con cui ha condiviso momenti di autentica gioia. Parallelamente, Kate ha fatto il suo ritorno al torneo di Wimbledon, accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa, in un evento che è stato caratterizzato da una delle rare apparizioni pubbliche della principessa durante l’anno. La sua presenza è stata accolta con una standing ovation.