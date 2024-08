Kate Middleton, ultime notizie: ancora litigi terribili con William, volano cuscini

Fonte: Getty Images Svelati "i litigi terribili" tra Kate e William: "Il loro rapporto non è così perfetto"

Il matrimonio di Kate Middleton e il Principe William non è così perfetto come sembra. Mentre la Principessa del Galles continua la sua lotta contro il cancro, emergono dettagli scomodi sul suo ménage familiare. In questi mesi molto complicati, Kate e William hanno fatto del benessere dei loro tre figli George, Charlotte e Louis la loro massima priorità. Concentrati sulla loro cura ed educazione, con l’obiettivo di non lasciare influenzare la vita dei ragazzi dalla malattia di Lady Middleton, William e Kate hanno scelto di sbarazzarsi del personale di servizio domestico che li aiutava praticamente 24 ore al giorno.

La coppia reale si è barricata nell’Adelaide Cottage, la loro residenza ufficiale alla periferia di Londra, e ha deciso di ridurre l’orario dei propri dipendenti per dedicarsi personalmente ai lavori domestici e all’educazione dei tre eredi durante il pomeriggio e la sera. Un cambio di rotta che non ha impedito che venissero alla luce dettagli fino ad ora sconosciuti della loro intimità e che stanno facendo parecchio discutere.

Svelati i “litigi terribili” tra Kate Middleton e William

Stando a quanto rivelato dal biografo reale Tom Quinn tramite un ex dipendente di Kensington Palace, a porte chiuse, Kate Middleton e William hanno un “modo molto particolare di risolvere i conflitti che dimostra che il loro rapporto non è così perfetto come sembra”. Al Mirror Quinn ha ammesso: “Hanno un modo molto particolare di risolvere i conflitti che dimostra che la loro relazione non è così perfetta come sembra . Qualcuno che ha lavorato per Kensington Palace mi ha detto che William e Kate litigano terribilmente. Non è un matrimonio perfetto“.

Il royal expert ha svelato che, come tutte le coppie del pianeta, hanno litigi regolari, ma pure un modo decisamente insolito di risolverli. “Mentre alcune coppie litigano e si lanciano vasi pesanti, Kate Middleton e il Principe William si lanciano cuscini. È sempre tenuto tutto sotto controllo. Non si intensifica, la lotta non diventa mai più grande”. E poi: “Kate può sembrare una persona molto calma e anche William lo è. Ma non è sempre vero. Perché il grande stress per loro è che sono costantemente circondati da aiutanti di palazzo. È come un romanzo di Jane Austen“.

I Principi del Galles hanno adottato il “mantra della Regina Elisabetta II”, che prevede di seguire la formula “non lamentarsi mai, non spiegare mai”, ha osservato Tom Quinn. In altre parole, quando William e Kate si scontrano si vedono cuscini volare da una parte all’altra ma poi provano a non andare oltre per una sorta di riservatezza e di pudore.

Tutto il contrario di quello che succede tra il Principe Harry e Meghan Markle che, a detta di Quinn, “quando Harry e Meghan litigano, entrambi vengono coinvolti in grande stile. Litigano davvero”. Quinn crede che sia molto più facile per William e Kate risolvere qualsiasi conflitto perché sono persone con maggiore privacy, quindi non devono affrontare gli alti livelli di “controllo” che devono sopportare Harry e Meghan. “Kate e William sono meno analizzati”, ha ribadito. Una chiara conseguenza della Megxit, che ha sicuramente dato maggiore risalto e attenzione ai Duchi di Sussex.

Il terribile carattere del Principe William

I litigi tra Kate e William sono stati confermati anche da Robert Jobson, un altro esperto della casa reale britannica, che nel suo ultimo libro ha fatto sapere che nonostante abbiano una relazione solida, i litigi dei Principi del Galles sono spesso “epici” perché William ha molto carattere. Non a caso qualche anno fa un assistente della famiglia reale britannica ha detto che quando William ha uno scontro con la Middleton generalmente sgrida sua moglie. Un tono di voce altissimo che ha lasciato di stucco anche la Regina Camilla.

Tempo addietro Robert Lacey ha confessato che sebbene William sembri pubblicamente molto calmo non ha problemi a mostrare il suo lato più altezzoso e tirannico nella sua cerchia più ristretta. “Nel mio libro Battle of Brothers racconto come Camilla rimase scioccata, dopo aver sposato Re Carlo, quando vide il tono aggressivo con cui William a volte si rivolgeva a suo padre”. Un carattere non semplice che pare sia stato domato dalla moglie, conosciuta all’Università: “Penso che a porte chiuse, Kate sia stata la salvatrice di William perché lei lo scioglie”.

Kate Middleton, William e la decisione sul figlio George

Nell’ultimo periodo Kate e William hanno litigato incessantemente per il futuro del figlio più grande, il Principe George. L’erede al trono vorrebbe che il ragazzino frequentasse l’Eton College dove hanno studiato lui e il fratello Harry. Ma la moglie è contraria perché si tratta di un istituto maschile ed esclusivo, di cui non ha bei ricordi. “Kate non vuole mandare George in collegio. Quando lei è stata in collegio è stata vittima di bullismo e non vuole che il figlio viva la sua stessa situazione”, ha spifferato una fonte a In Touch Weekly, menzionando una feroce discussione avvenuta tra i Principi del Galles sull’argomento.

Da ragazzina Kate ha frequentato il collegio di Downe House nel Berkshire. Un’esperienza traumatica, tanto che ha abbandonato l’istituto a metà percorso. La Middleton si è poi trasferita a Marlborough Collete, un collegio co-educativo. “Vuole mandare George lì. Ritiene anche che mandarlo in un centro così soffocante e altoborghese vada contro tutti i suoi sforzi di modernizzare la monarchia”, ha chiarito l’insider, che ha poi rivelato: “La coppia ha passato ore e ore a discutere. Kate è stata in disaccordo con il marito per molto tempo“.

Alla fine la coppia ha deciso che il prossimo settembre il Principe George non inizierà la scuola secondaria. A differenza di molti ragazzini della sua età il giovane reale, secondo in linea di successione al trono, continuerà la sua formazione alla Lambrook School, che già frequenta insieme ai fratelli Charlotte e Louis, che hanno rispettivamente nove e sei anni.

L’istituto, con sede nel Berkshire, educa i bambini fino all’età di 13 anni, il che significa che George potrà trascorrere altri due anni nella scuola elementare prima di passare alla scuola successiva. La decisione finale di Kate e William è dunque rimandata. Cuscini permettendo.