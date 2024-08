Kate Middleton “sembra felice e in salute”: il messaggio a sorpresa e il dolore di William

Kate Middleton è apparsa sorridente insieme al Principe William in un video a sorpresa per gli atleti alle Olimpiadi di Parigi

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Un dolce sorriso e le congratulazioni al Team della Gran Bretagna che ha portato alta la bandiera durante l’edizione parigina delle Olimpiadi. Kate Middleton delizia tutti apparendo a sorpresa accanto al marito William in un video dedicato agli atleti e alle atlete che hanno ottenuto un grande successo all’edizione 2024 dei Giochi. Un’immagine che la fa apparire sorridente e in salute nonostante i mesi di fatica e grande dolore vissuti dalla famiglia reale.

Kate Middleton felice e salute nel video a sorpresa

Un regalo inaspettato per i fan della famiglia reale e per tutti gli e atleti e la atlete del team Gb che hanno preso parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Kate Middleton e il principe William sono apparsi a sorpresa in un video dedicato agli atleti per congratularsi dei tanti successi ottenuti ai Giochi.

“Da tutti noi che vi abbiamo guardati da casa, tante congratulazione al team Gb” ha detto sorridente la principessa di Galles che si è mostrata in pubblico in abiti casual. “Bravi per ciò che avete raggiunto, siete stati un’ispirazione per tutti noi” ha poi aggiunto William mostrando un’insolita barba incolta e una polo del team.

Moltissimi i messaggi di apprezzamento per il loro messaggio. Questa è solo la terza apparizione di Kate dopo la sua diagnosi di cancro: un periodo decisamente complicato in cui la principessa non smette di mandare messaggi positivi al regno mostrandosi felice, sorridente e determinata a prendersi del tempo per salvaguardare la sua salute.

“Sto facendo buoni progressi, ma come chiunque stia attraversando la chemioterapia saprà, ci sono giorni buoni e giorni cattivi”, aveva detto la principessa parlando della sua condizione. “Nei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi cedere al tuo corpo e riposare. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il benessere”.

Le ultime apparizioni estive della principessa fanno comunque ben sperare per un pronto miglioramento delle sue condizioni e in molti ipotizzano che presto potrebbe tornare al lavoro.

Il dolore di William per le condizioni di Kate

Nonostante il video post Olimpiadi le ultime apparizioni pubbliche di Kate facciano ben sperare sui risvolti del suo stato di salute, gli ultimi mesi della famiglia reale portano con sé non poca sofferenza e dolore. Un periodo decisamente non semplice che sta intaccando la vita di ogni membro della famiglia: il principe William, sempre impegnato nei doveri reali, viene descritto come “devastato” dalla diagnosi di sua moglie e da quella di suo padre Re Carlo.

Nonostante le grandi difficoltà, William continua a svolgere i doveri reali e durante un incontro a Newcastle, alla richiesta su un aggiornamento riguardante la situazione famigliare, ha dichiarato “Tutto bene, grazie. Sì, stiamo andando bene”.

In un momento in cui prevale la privacy e la salute come priorità, Kate e William iniziano a pensare all’istruzione del piccolo George in previsione della vita da Re. Un approccio che pare essere diverso rispetto al passato: più in contatto con il mondo reale, all’esterno delle grandi residenze della sua famiglia e con una ventata di normalità in più.