Kate Middleton, la brillante risposta sulla relazione con William

Sebbene la storia d’amore di Kate Middleton e del Principe William sia perennemente sotto i riflettori, la verità è che la loro relazione è molto simile a quella di tante altre coppie. È risaputo che l’erede al trono in giovinezza fosse uno scapolo d’oro, tanto da essere desiderato da tutte le ragazze del paese. E quando un amico ha fatto notare a Kate che era fortunata ad averlo conquistato, lei ha dato una risposta brillante, lasciandolo senza parole.

Kate Middleton, l’incredibile risposta sulla relazione con il Principe William

La storia d’amore di Kate Middleton e di William è sempre sembrata a tutti una favola d’amore moderna, ma per molti aspetti quella tra i Principi del Galles è una relazione è simile a quella di tante altre coppie. I due si sono incontrati per la prima volta all’università, e la loro amicizia si è col tempo trasformata in qualcosa di più. Dopo la fine degli studi universitari, Kate e William si sono frequentati a lungo – lasciandosi anche per un breve periodo – prima di decidere di fidanzarsi.

All’epoca poi i riflettori erano tutti puntati sul Principe, scapolo d’oro desiderato da tutte le le ragazze d’Inghilterra. E quando finalmente Kate e William decisero di fare sul serio, un amico commentò il loro fidanzamento dicendole che era fortunata ad aver conquistato il futuro Re. Ma la Middleton volle rispondere in modo fermo, rimettendolo al suo posto.

“È fortunato ad avere me“, è stata la sua risposta, secondo Claudia Joseph, autrice di Kate Middleton: Princess in Waiting. Inflessibile e dolce a tempo stesso, Kate ha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione sulla questione, e il Principe William non poteva che essere d’accordo.

La dichiarazione d’amore del Principe William

Non è certo un mistero che per Kate Middleton sia stato un anno decisamente impegnativo: la futura Regina si è dovuta sottoporre alle cure per il cancro – e per fortuna oggi è in remissione – e ha dovuto rinunciare a diversi impegni mentre si concentrava sulla sua guarigione. In occasione del suo ultimo compleanno (la Principessa ha spento 43 candeline lo scorso gennaio) William ha rotto il protocollo, dedicando alla moglie parole dolcissime: “Alla moglie e alla madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata notevole”, aveva scritto William sui social. “George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti amiamo”.

Anche in occasione del giorno di San Valentino la coppia aveva condiviso un altro dolce messaggio, che aveva lasciato tutti a bocca aperta: per la prima volta la coppia reale ha scelto di festeggiare pubblicamente la ricorrenza, pubblicando una foto che li ritrae con le mani intrecciate, mentre William bacia teneramente Kate sulla guancia.

I due di solito non sono soliti fare dimostrazioni pubbliche di affetto, ma hanno voluto mostrare quanto la loro relazione sia prioritaria dopo un anno difficile per la loro vita privata. E quando Kate aveva annunciato di aver completato le cure contro il cancro, si era lasciata andare a un’emozionante dichiarazione: “Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come la si conosce può cambiare in un istante e noi abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute”.

“Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine – aveva continuato -. Con umiltà, ti porta anche a confrontarti con le tue vulnerabilità in un modo che non hai mai considerato prima, e con questo, una nuova prospettiva su tutto. Questo periodo ha ricordato soprattutto a me e a William di riflettere e di essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi danno spesso per scontate. Di amare ed essere semplicemente amati“.