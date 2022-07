Kate Middleton sfida gli shorts di Meghan Markle con l’abito da 1.591 euro

Fonte: Getty Images Kate, il bacio dolcissimo con William alla Royal Charity Polo Cup (con un ospite d’eccezione)

Kate Middleton scende letteralmente in campo per sostenere suo marito William alla partita di polo e subito è scattato il confronto con Meghan Markle, ormai frequentatrice abituale del Polo Club di Santa Barbara dove Harry ha iniziato a giocare in una squadra di professionisti. E se Meg scopre le gambe con gli shorts, Kate lascia senza fiato con un abito di Emilia Wickstead che vale 1.352 sterline, ossia circa 1.591 euro.

Kate Middleton, gli abiti costosissimi

Da un paio di mesi Kate Middleton ci sta deliziando con abiti sofisticati che costano una fortuna. A cominciare da quello turchese a pois bianchi, firmato Alessandra Rich, che ha indossato a Wimbledon. Della stessa stilista è quello bianco a puntini neri che abbiamo visto al Royal Ascot, per non parlare dello chemisier bianco di Alexander McQueen, pagato 2.825 euro.

La Duchessa di Cambridge non ha voluto interrompere la sequenza nemmeno quando l’appuntamento è sportivo. Infatti, ha raggiunto suo marito William, che ha preso parte alla Royal Charity Polo Cup 2022 e ha vinto, al Guards Polo Club di Windsor. Kate è apparsa come una dea in bianco col suo sofisticato abito smanicato e sciancrato, firmato Emilia Wickstead, da oltre 1.500 euro, che ha abbinato a delle slingbacks piatte, bicolore, ultima tendenza in fatto di scarpe, del brand Camilla Elphick. Costo? 195 sterline (230 euro circa). I capelli lunghi lasciati ricadere sulle spalle, trattenuti solo dagli occhiali da sole di Finlay, portati sulla testa.

Per Lady Middleton niente chiacchiere con le amiche, ma tante coccole al suo cane Orla, mentre sorseggiava una bevanda fresca in attesa di premiare il suo William con un raro bacio in pubblico.

Kate Middleton, il confronto spietato con Meghan Markle

Anche Meghan Markle ultimamente si è cimentata col polo, da quando Harry è entrato a far parte della squadra Los Padres per competere da professionista nella Pacific Coast Circuit Inter-Circuit Cup. Stando agli amici dei Sussex, finalmente il Principe ha trovato la sua dimensione in California e può coltivare una passione della sua vita precedente, trasformandola addirittura in un lavoro. Anche se a livello agonistico Harry non ha avuto molta fortuna negli ultimi match: è caduto da cavallo e il suo team continua a perdere.

A consolarlo qualche volta ci pensa Meghan che ha sfruttato questi incontri per intrattenere relazioni pubbliche e di buon vicinato nella prestigiosa Santa Barbara. Lady Markle ha “giocato” a fare la Duchessa, ma con uno stile americano, sfoggiando completi in denim (GUARDA LE FOTO) e soprattutto shorts che le sarebbero stati proibiti se fosse stata ancora a Palazzo. Le sue mise, che scoprendo le gambe le stavano magnificamente, non hanno lasciato indifferenti nessuno. Nemmeno Nacho Figueras, amico e capitano della squadra di Harry, che Meghan ha stretto in un caloroso abbraccio in pubblico. Con buona pace di suo marito che si trovava dietro di loro. E intanto si diffondono le voci di un loro imminente divorzio.

Due stili molto diversi quelli di Kate Middleton e Meghan Markle che anche a distanza di migliaia di chilometri non riescono a smettere, loro malgrado, di alimentare tensioni e paragoni brutali.