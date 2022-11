Kate Middleton, il primo Natale senza la Regina. I dubbi dietro il misterioso annuncio

Fonte: Getty Images Kate Middleton, l’abito dell’autunno è color giallo zafferano

Quello della Famiglia Reale sarà il primo Natale senza la Regina. Ed è per questo che la Principessa del Galles, Kate Middleton, sta preparando un grande evento che si terrà il 15 dicembre presso l’Abbazia di Westminster e che onorerà la sua memoria. L’annuncio è già arrivato, in una maniera decisamente inusuale per i Windsor, tanto diverso da confondere persino i sudditi e gli appassionati sparsi in giro per il mondo. È la mano di Kate quella che disegna? Tra confusione e stupore, tutti sono ormai curiosi di sapere in cosa consisterà l’omaggio natalizio a Elisabetta II, scomparsa a 96 anni l’8 settembre 2022.

Kate Middleton, i dubbi sull’annuncio dell’evento natalizio

La data fissata è quella del 15 dicembre. Lo speciale di Natale, al quale parteciperanno alcuni dei membri della Royal Family, andrà in onda alla Vigilia e conterà sulla presenza di Kate Middleton: “La Principessa del Galles tornerà all’Abbazia di Westminster per ospitare uno speciale di canti natalizi giovedì 15 dicembre e per riconoscere gli sforzi altruistici di individui, famiglie e comunità in tutto il Regno Unito ed evidenziare il notevole impatto che lo sforzo per sostenere gli altri può avere per tutti noi”.

Com’era prevedibile, l’evento 2022 includerà un omaggio per la Regina Elisabetta, scomparsa a 96 anni l’8 settembre al Castello di Balmoral. Il contenuto di questo tributo non è noto, ma sarà certamente legato alle tematiche già espresse al momento dell’annuncio. Annuncio che, come abbiamo anticipato, ha generato una certa confusione.

Ci si chiede, infatti, se la mano che disegna l’Abbazia sia quella di Kate Middleton. L’opera ha infatti scatenato la curiosità degli utenti, che si sono domandati se dietro l’opera ci sia proprio la Principessa del Galles. Eventualità assai improbabile, questa, poiché è difficile che la futura Regina possa portare lo smalto rosso e, ancora, anelli mai comparsi sulle sue dita.

La Principessa non è comunque nuova a questo tipo di eventi. Nel 2021, aveva preso parte alle celebrazioni divenendo protagonista di una bellissima esibizione in duo con Tom Walker, per il quale aveva suonato il piano. Per l’occasione, aveva sfoggiato un meraviglioso cappotto gioiello, rigorosamente rosso, al quale aveva abbinato dei preziosi orecchini appartenuti alla Regina Madre.

Kate Middleton incinta, le indiscrezioni si rincorrono

L’evento atteso per le feste natalizie potrebbe quindi succedere all’annuncio della quarta gravidanza, di cui è certo il magazine Star. La Principessa, secondo voci date per certe, sarebbe in attesa di un bambino dopo George, Charlotte e Louis. Sarebbe riuscita addirittura a informare la Regina, appena prima che morisse, quindi l’annuncio potrebbe arrivare entro la fine del mese.

Dopotutto, Kate Middleton non ha mai fatto mistero di desiderare fortemente un altro bambino. A differenza di William, che invece preferirebbe dedicarsi ai tre bambini e non allargare ulteriormente la famiglia, soprattutto adesso che il loro ruolo è cambiato ed è diventato decisamente più impegnativo rispetto al passato. Per i Principi del Galles, i figli rappresentano tutto. Per loro, hanno infatti deciso di lasciare Kensington Palace per Adelaide Cottage, in modo che si sentissero più liberi di muoversi, e si sono presi una pausa dalla loro lunga agenda per trascorrere le vacanze scolastiche – il cosiddetto “half-time” – tutti insieme.