“Kate Middleton incinta del quarto figlio”: le parole della Regina

Si riaccende l’ipotesi di un quarto figlio per William e Kate Middleton. Secondo quanto svelato dall’Express, i Cambridge avrebbero ricevuto la benedizione della Regina che si sarebbe espressa a favore dell’arrivo di un nuovo royal baby.

Una fonte ha spiegato che William e Kate avrebbero raccontato alla Sovrana di volere un quarto figlio. Il piccolo – che per i tabloid potrebbe addirittura essere già in arrivo – avrebbe ricevuto già il benestare di The Queen che si sarebbe detta “felicissima”. I duchi di Cambridge hanno già tre figli – George, Charlotte e Louis -, ma la famiglia potrebbe allargarsi molto presto.

D’altronde Kate non ha mai nascosto il suo amore per i bambini. Qualche tempo fa la Middleton aveva parlato della possibilità di restare di nuovo incinta, sottolineando anche le incertezze di William al riguardo. Ora il primogenito di Carla e Diana avrebbe sciolto ogni riserva, anche grazie alle parole di nonna Elisabetta.

Negli ultimi mesi la Royal Family ha vissuto momenti difficili, ma ha anche ricevuto liete notizie che hanno portato gioia e allegria. Meghan Markle e Harry hanno accolto la secondogenita Lilibeth Diana, chiamata così in onore della Regina, mentre di recente Beatrice di York ha dato alla luce la prima figlia, frutto del matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi.

“Il quarto bambino fa parte da sempre dei piani di Kate – ha raccontato una fonte all’Us Weekly -. Aveva messo da parte il proposito di una nuova maternità con il diffondersi della pandemia di coronavirus, ma ora che è spuntata la luce alla fine del tunnel grazie al vaccino, si sente pronta per ricominciare a ad accarezzare il sogno”.

C’è chi è certo che Kate sia già incinta e che nelle ultime settimane sia apparsa meno in pubblico per via dei sintomi della gravidanza. E chi invece è certo che il quarto figlio potrebbe arrivare in un futuro più lontano. Di certo la Royal Family, ora più che mai, ha bisogno di voltare pagina e rafforzarsi, puntando tutto sui Cambridge. I prossimi mesi per la famiglia non saranno di certo semplici. La Regina infatti dovrà fare i conti con il nuovo libro di Harry che potrebbe mettere in imbarazzo, ancora una volta, Carlo, William e Kate, portando alla luce segreti di famiglia che avrebbero dovuto restare tali.