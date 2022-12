Kate Middleton incinta? Rotondità sospette sotto l’abito iconico

Fonte: IPA Kate Middleton tradita dall’abito verde. Imbarazzo e tensione con William

L’abito verde mela indossato da Kate Middleton durante il viaggio negli Stati Uniti ha fatto letteralmente il giro del mondo. La trasferta dei Principi di Galles, la prima Oltreoceano dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, non è stata così brillante come ci si sarebbe aspettati. A spiccare, invece, è stata l’eleganza della futura Regina, che ha attirato tutte le attenzioni su di sé.

Kate Middleton, il vestito la tradisce

Che la Principessa del Galles abbia sempre desiderato un quarto figlio non è di certo un mistero. Non è però dello stesso avviso suo marito William, che vorrebbe invece dedicarsi maggiormente agli impegni che li vedono coinvolti giorno dopo giorno. Con la morte della Regina Elisabetta, i loro doveri verso la Corona sono decisamente aumentati e, a risentirne, è stata certamente lei.

Sempre impeccabile in ogni occasione, Kate Middleton è apparsa davvero molto stanca – proprio nei giorni in cui la Famiglia Reale si preparava per l’ultimo saluto alla Sovrana – col visto tirato dalla fatica e sempre più magra. Una magrezza che è sembrata preoccupante proprio durante la trasferta in quel di Boston, nella quale ha sfoggiato l’abito verde mela – aderentissimo – e che per le spalle scoperte ricorda il famoso revenge dress della suocera Diana.

Di Diana ha anche portato il choker di smeraldi, che lei portava sull’acconciatura, manifestando ancora una volta la sua forte passione per le pietre preziose che erano appartenute a colei che l’ha preceduta nel ruolo di Principessa del Galles. Il tessuto dell’abito, assolutamente sostenibile com’era richiesto dall’evento, ha però tradito una forma rotonda e sospetta in corrispondenza del ventre.

Kate Middleton incinta? L’annuncio tarda ad arrivare

Dopo George, Charlotte e Louis, i Principi di Galles si sono presi del tempo per occuparsi dei loro impegni e per svolgere i loro doveri da membri della Famiglia Reale nel migliore dei modi. Più volte, poi, gli insider hanno specificato come per la coppia si fossero fermati i progetti familiari e di quanto fossero felici nella loro nuova stabilità.

Stando alle indiscrezioni trapelate a inizio novembre, l’annuncio della quarta gravidanza sarebbe dovuto arrivare alla fine di novembre. Dichiarazione che di fatto non è mai arrivata. Sembra però che la Principessa sia riuscita a comunicarlo alla Regina prima che morisse. Il particolare rivelato dall’abito verde potrebbe essere solamente causa del tessuto troppo aderente e del taglio dell’abito stesso.

Secondo il settimanale Bella, poi, sarebbe stato un dettaglio a smentire la gravidanza di Kate: i suoi capelli. La Principessa non ha infatti accorciato la chioma, come aveva fatto in passato, né ha rinunciato alla tinta per non danneggiare la salute del nascituro.

Di certo, un altro figlio sarebbe troppo impegnativo per la Principessa e per l’intera Famiglia, sempre più impegnata dopo la morte della Regina. I Principi vorrebbero poi seguire con maggiore attenzione i loro tre figli e per loro sono disposti veramente a tutto. A ottobre hanno perfino deciso di cancellare la loro intera agenda, dopo essersi trasferiti ad Adelaide Cottage, per stare vicini a loro in occasione delle vacanze di inizio anno.