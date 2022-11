“Kate Middleton è già incinta”: il dettaglio parla da solo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, il cappotto-gioiello nero per il Remembrance Day

Kate Middleton sarebbe già incinta del quarto figlio con l’approvazione di William che si sarebbe ricreduto sul far crescere ulteriormente la famiglia, dopo aver messo al mondo già tre bambini, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton incinta di due gemelli

I gossip si rincorrono da un bel po’ di tempo. Kate Middleton ha da sempre desiderato un altro figlio, per lei sarebbe la quarta gravidanza, ma suo marito William era restio. Troppo impegnativo avere un altro neonato per casa, soprattutto in questo momento cruciale che suo padre Carlo ha più bisogno di lui. Ma proprio gli aumentati impegni di Corte avrebbero fatto scattare nel Principe di Galles un rinnovato sentimento di paternità. In altre parole, un altro figlio significherebbe un aiuto in più in famiglia quando sarà grande e finché è piccolo si potrà sempre contare su tate professioniste che ne curino l’educazione e lo seguano in tutto e per tutto ogni volta che mamma e papà sono impegnati a Corte.

Il magazine Woman’s Day e Star riporta una fonte vicina a Palazzo secondo cui Kate sarebbe già incinta e aspetterebbe due gemelli. Non è la prima volta che alla Principessa del Galles viene attribuita una gravidanza gemellare, voci che come si sa sono state smentite. In ogni caso, stando alla rivista Lady Middleton è già in dolce attesa e William è felicissimo perché “Un altro bambino lo aiuterebbe ad adempiere alle sue responsabilità quando finalmente diventerà Re”.

Specialmente, in previsione delle modifiche che Carlo III intende fare all’istituzione monarchica. Si sa che l’attuale Sovrano vuole snellire la Corona per risparmiare, in modo da dover mantenere solo i membri attivi e in prima linea della Famiglia Reale, questo escluderebbe tutti i rami cadetti. A William dunque serve una discendenza numerosa che appunto lo possa sostenere nei suoi doveri quando toccherà a lui salire sul trono dopo suo padre Carlo.

Naturalmente, il Palazzo non si pronuncia sulla gravidanza di Kate. Come al solito, ci si attiene alla regola del silenzio, non spiegare niente, questa è la norma cui ha sempre fatto riferimento la Regina Elisabetta e a cui attengono anche i suoi discendenti. Se effettivamente un bebè è in viaggio, a tempo debito arriverà l’annuncio ufficiale. C’è chi pensa sarà per l’inizio del prossimo anno, perché si vocifera che Will e Kate erano riusciti a dire alla Regina che sarebbero diventati di nuovo genitori, prima che lei morisse.

Kate Middleton, il dettaglio rivelatore

In ogni caso, non tutti concordano sul fatto che Lady Middleton sia davvero incinta. Ci sarebbero diversi segnali che lo negano. Primo fra tutti, la sua silhouette che non presenta curve sospette. Poi sembra altamente improbabile che Kate riesca ad affrontare una quarta gravidanza e intanto tener fede agli accresciuti doveri di Corte e a tenere a bada tre bambini piccoli.

Ma c’è un dettaglio che sarebbe davvero rivelatore del fatto che non c’è nessun bebè in viaggio, ossia i capelli di Kate. L’abbiamo vista con una magnifica acconciatura al Remembrance Day, una sofisticata coda di cavallo ondulata. I capelli sono lunghissimi e la tinta è perfetta. Secondo la rivista Bella, proprio questo dettaglio confermerebbe che Kate non è incinta.

Infatti, la Principessa tutte le volte che era in dolce attesa, nei primissimi mesi si è presentata con un nuovo taglio. Di solito ha sempre accorciato i capelli e inoltre ha evitato di colorarli. Pare che in Gran Bretagna sia sconsigliato tingersi i capelli durante la gravidanza per paura che la tinta possa danneggiare in qualche modo il feto.