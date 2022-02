Kate Middleton conquista tutti con la giacca rossa da principessa ma low cost

Kate Middleton e Mary di Danimarca: look identici

Kate Middleton è arrivata in Danimarca per un viaggio di Stato di due giorni. E ha conquistato tutti con un look riuscitissimo che nasconde un significato segreto. Mentre il blazer rosso di Zara è la giacca che tutte dovremmo avere nell’armadio.

Kate Middleton conquista Copenaghen

Nonostante la positività della Regina, Kate Middleton è partita da sola, senza William, alla volta di Copenaghen dove è stata accolta dalla Regina Margrethe di Danimarca e dove incontrerà la sua rivale in fatto di stile, la Principessa Mary.

Ma il primo impegno in agenda è la visita all’università della capitale dove si è presentata con un outfit superlativo che è un omaggio al Paese che la sta ospitando. Infatti, seguendo gli insegnamenti di Elisabetta, la Duchessa di Cambridge utilizza i look per trasmettere messaggi significati e come veicoli di potere. In questo caso, Lady Middleton ha indossato il rosso e il bianco che sono i colori della bandiera danese.

Kate Middleton, il blazer rosso da principessa

Pezzo forte del primo look sfoggiato da Kate a Copenaghen è una giacca rossa, a doppio petto, con bottoni d’oro, di Zara. Costo? 71,40 euro. Un magnifico blazer da Principessa che non possiamo non avere nel nostro guardaroba. La Duchessa adora questo capospalla che ha già indossato il 29 giugno 2021, quando aveva assistito alla partita Inghilterra-Germania allo stadio di Wembley durante gli Europei. La versione esatta indossata dalla Duchessa non è più disponibile sul sito di Zara, ma il brand spagnolo propone un modello quasi simile al prezzo di 59,95 euro.

La moglie di William lo ha abbinato a una camicia bianca con collo a piccole ruches, firmata ME+ME, un brand di lusso londinese e dei pantaloni neri a palazzo, Smythson. Anche questi, come la giacca, sono riciclati. Ai piedi calza le sue classiche Gianvito Rossi dai tacchi larghi, in suede nero. Mentre ha lasciato a casa la clutch per una borsa in rettile con manico unico, di Aspinal London, uno dei suo brand preferiti.

Per questo completo molto raffinato ma non impegnativo, ha optato per gioielli classici: orecchini a cerchi in oro giallo con perla a goccia e sottile catenina con ciondolo di perla, creato Monica Vinander.