Kate Middleton, lei è l’unica Principessa che può metterla in ombra

Kate Middleton e Mary di Danimarca: look identici

Kate Middleton è pronta a volare in Danimarca per un viaggio di Stato di due giorni che la vede protagonista assoluta della scena. Infatti, William se ne starà a casa coi bambini. Ma la Duchessa di Cambridge dovrà dividere il palco con una rivale ben più agguerrita in fatto di look, l’elegantissima Principessa Mary.

Kate Middleton, viaggio in Danimarca

Dal 22 al 23 febbraio Kate Middleton è a Copenaghen. La sua agenda prevede un incontro con la Regina Margrethe di Danimarca, 81 anni, che le darà il benvenuto. Per poi unirsi alla Principessa Mary per visitare un’associazione che si occupa di sostenere e proteggere donne e bambini vulnerabili, vittime di violenza domestica.

Non è la prima volta che la Duchessa di Cambridge e la moglie dell’erede al trono danese, il Principe Federico, si incontrano. Mary fu ospite tra l’altro a un Royal Ascot e si trovarono in perfetta sintonia. Ma già nel 2011 Lady Middleton e Mary si trovarono coi rispettivi mariti, facendosi immortalare come due delle coppie reali più affascinanti d’Europa. E la scorsa estate i Principi danesi sono volati a Wembley per gli Europei e Mary ha soffiato il posto a Kate.

Kate Middleton e Mary di Danimarca, somiglianze inquietanti e abiti identici

Come sottolinea il Daily Mail, le due donne presentano delle somiglianze quasi inquietanti. Entrambe sono alte, slanciate, hanno lunghi capelli castani. Entrambe hanno origini borghesi e hanno sposato un principe ereditario. Ma soprattutto hanno gli stessi gusti in fatto di stile e da anni si contendono la scena. Non solo indossano abiti simili ma addirittura identici. In molte occasioni Kate e Mary si sono rivolte agli stessi stilisti presentando outfit identici persino negli accessori. Emilia Wickstead, Erdem e Jenny Packham sono tra i loro brand preferiti.

Mary, che lo scorso 5 febbraio ha compiuto 50 anni, si è fatta immortalare con un abito scintillante rosa di Jenny Packham che Kate possiede identico in verde e con cui ha incantato qualche mese fa a un evento di gala.

Beulah London è un altro marchio molto apprezzato da entrambe. Mary e Kate possiedono lo stesso abito bon ton rosa confetto che la moglie di William ha indossato a Wimbledon nel 2021 e Mary nel 2020. Così come condividono l’abito a fantasia blu con colletto bianco, tanto apprezzato da Lady Middleton da farsi immortalare così vestita in una rara foto di famiglia con Harry e Meghan Markle. Per non parlare del vestito strutturato e tagliato in vita di Emilia Wickstead, che Kate ha rosa e Mary celeste.

Chi è Mary di Danimarca

Nata in Australia da un professore di matematica e da un’assistente del rettore dell’Università di Tasmania, Mary di Danimarca ha sposato il Principe Federico nel 2004. La coppia ha quattro figli.