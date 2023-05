Kate Middleton a Cannes 2023. Ma qualcosa non torna

Fonte: Getty Images Kate Middleton, l’abito sinuoso alla prima di Top Gun: Maverick

Anche Kate Middleton al Festival di Cannes 2023? Non proprio, ma il suo vestito sì. Infatti, Raya Abirached, una celebre giornalista e presentatrice libanese, si è presentata al Women’s Stories Gala After Party con lo stesso abito nero che la Principessa del Galles ha indossato alla prima londinese di Top Gun: Maverick a maggio 2022.

Kate Middleton detta tendenza con l’abito di Roland Mouret

Dopo quella di Charlotte Casiraghi, anche l’eleganza di Kate Middleton rivive quindi anche a Cannes 2023. Alla prima di Top Gun: Maverick la moglie di William aveva affascinato il mondo osando con un abito da sera molto diverso dallo stile formale di Buckingham Palace. Nel 2022 la Principessa del Galles aveva optato per un vestito a sirena, minimal nella linea, ma molto avvolgente, perfetto per esaltare la sua silhouette e per mettere in risalto la sua raffinata femminilità. L’abito total black con un alto bordo bianco lungo lo scollo che lasciava scoperte le spalle era firmato Roland Mouret, (2.648 euro). E Kate lo aveva impreziositi con dei lunghi orecchini che valevano ben 12.390 euro.

Fonte: Getty Images

Lo stesso abito (o uno davvero molto simile) è stato indossato da Raya Abirached per il party del Red Sea International Film Festival dell’Arabia Saudita organizzato in collaborazione con Vanity Fair che si è tenuto nel famoso Hotel du Cap-Eden-Roc a Cap d’Antibes, in occasione del 76esimo Festival di Cannes. La serata glamour si è tenuta mentre sul red carpet sfilava Harrison Ford che dopo il quinto capitolo di Indiana Jones ha deciso di dire addio alle scene e di andare in pensione. Vedremo se resisterà a stare lontano dal set.

Fonte: IPA

Cannes 2023, Raya Abirached con lo stesso abito di Kate Middleton

Ancora una volta vediamo in azione il cosiddetto “Effetto Kate”, ossia ogni volta che Lady Middleton indossa un capo questo diventa subito di tendenza. Così, a un anno di distanza Raya Abirached si è presentata con lo stesso abito di Kate al Women’s stories gala after party, una serata dedicata al talento femminile, durante la quale sono state premiate 6 star: le attrici saudite Mila Al-Zahrani e Fatima Al-Banawi, l’attrice libanese Razane Jammal, la star indiana Sarah Ali Khan, L’attrice e modella egiziano-montenegrina Tara Emad e la regista nigeriana Jade Osiberu.

Al party erano presenti anche le top model Eva Herzigova e Naomi Campbell. E star del calibro di Leonardo DiCaprio, Katie Holmes, Maiwenn, The Weeknd, Gaspar Noe, Storm Reid, Tobey Maguire, Gurinder Chadha, Fan Bingbing, Freida Pinto, Simone Marchetti.

Fonte: Getty Images

Chi è Raya Abirached

Tra i tanti look meravigliosi, si è appunto distinto quello di Raya Abirached grazie anche al suo legame con Kate Middleton. Raya è una giornalista della MBC, ha condotto l’Arabs Got Talent e ha un rapporto speciale con il cinema perché nella sua trasmissione Scoop with Raya ha intervistato numerosi attori e registi di Hollywood.

Piccola curiosità, la Abirached è sposata dal 2011 a un importante uomo d’affari italiano, Valerio Cammarano, con il quale ha avuto una figlia, Lola, nel 2016.