Il Re tradisce Camilla con la sosia di Diana: la Regina umiliata

Re Carlo avrebbe un’amante, un’attrice 32enne che assomiglia pericolosamente all’ex moglie Diana. Il flirt sarebbe un dispetto per vendicarsi di Camilla che pare abbia a sua volta rivolte le attenzioni verso un altro uomo. Insomma, la trama è quella dell’intrigo a Palazzo e i protagonisti hanno già dato prova in tal senso delle loro capacità 40 anni fa.

Carlo tradisce Camilla con la sosia di Diana

Dunque, Harry e Meghan Markle non sono l’unica coppia ad essere in crisi. Anche l’unione tra Carlo e Camilla comincia a vacillare, proprio quando manca poco più di un mese all’incoronazione, prevista per il prossimo 6 maggio. Il Re sarebbe rimasto letteralmente affascinato dall’attrice australiana Elizabeth Debicki, 32 anni. O meglio si vocifera che la star sia diventata la sua ossessione da quando l’ha vista in The Crown. La sua somiglianza con Lady Diana è sorprendente e questo gli ha fatto letteralmente perdere la testa con buona pace della Regina Consorte che ancora una volta si trova la strada sbarrata dalla rivale di sempre. Il fantasma di Diana continua dunque a perseguitarla.

A rendere pubblica la nuova passione di Carlo è il magazine tedesco In Touch che racconta di un torbido intreccio di corna e vendetta. La faccenda è piuttosto intricata. Andiamo quindi a svolgere il bandolo della matassa.

Camilla è inquieta, non si sente sicura, gli attacchi di Harry contenuti in Spare alimentano il suo nervosismo. Dunque, deve sfogarsi e cerca l’unica persona esterna alla Famiglia Reale di cui possa fidarsi, il suo ex marito Andrew Parker Bowles. Lei piange sulla sua spalla, lui la consola e in uno slancio di passione finiscono a letto. Carlo in qualche modo viene a sapere del tradimento e non accetta questo affronto. Semmai è lui a dover avere un’amante, non la sua dolce metà. E così anche il Re cerca una consolazione, più per vendetta, più per fargliela pagare a Camilla.

La vendetta di Carlo contro Camilla

L’attenzione di Carlo si posa sulla bellissima Elizabeth Debicki, 32 anni. La differenza di età non lo spaventa, di anni lui ne ha 74, in fondo è pur sempre il Re della Gran Bretagna, qualcosa vorrà pur dire. E poi Carlo è sempre stato attratto dalle belle donne. Prima di Diana si era infatuato di Barbra Streisand. Tutto è cambiato nella sua vita con Camilla, ma se proprio lei lo tradisce, lui non avrà pietà.

Elizabeth Debicki è bella e sensuale e assomiglia pericolosamente a Diana, che incarna in The Crown. La scelta perfetta di Carlo per umiliare doppiamente Camilla. Secondo In Touch il flirt del Re è stato ricambiato, ma naturalmente questi restano pettegolezzi senza conferme ufficiali.

Si vocifera che Carlo abbia organizzato l’incontro con Elizabeth attraverso i suoi collaboratori. Quello che doveva essere un incontro di lavoro si è poi trasformato in una storia di passione. Secondo quanto riporta Das Neue Camilla, venuta a sapere della relazione extra coniugale del marito, è rimasta profondamente offesa, rattristata e umiliata. Addirittura si mormora che stia cercando di tornare dall’ex marito, ma l’indiscrezione non pare reggere.