Harry e Meghan Markle, favola finita: accordo da 800mila euro

La favola idilliaca di Harry e Meghan Markle è giunta al capolinea e il mito della coppia più bella del mondo è definitamente tramontato. Invisi in Gran Bretagna, sfrattati da Re Carlo, anche gli USA non li sopportano più. I Sussex cercano una nuova casa e intanto siglano un accordo che fa risparmiare loro 800mila euro.

Harry e Meghan Markle, lo sfratto che vale 800mila euro

Che Harry e Meghan Markle si siano fatti terra bruciata in Gran Bretagna, è ormai evidente a tutti. Nessuno è disposto a concedere loro un po’ di benevolenza e comprensione, soprattutto dopo la figuraccia dell’autobiografia del Principe, Spare. La Royal Family non intende più avere rapporti con loro. L’unico che forse ancora un po’ ci tiene a riallacciare i rapporti con Harry è Carlo, ma nemmeno lui è troppo convinto. William non intende rivolgere mai più la parola al fratello, figuriamoci a Meghan considerata l’origine di tutti i mali e del cambiamento drastico di Harry. Gli altri membri della Famiglia sono terrorizzati all’idea di parlare alla coppia, perché temono che ogni frase possa essere girata contro di loro. Oppure sono “schifati” all’idea di sedersi accanto ai Sussex durante l’incoronazione.

Di fatto, comunque anche Re Carlo ha preparato l’espulsione definitiva di Harry e Meghan dal Regno Unito, nel momento in cui ha inviato loro lo sfratto da Frogmore Cottage. I Sussex non hanno più una casa in Gran Bretagna, ma hanno concluso un accordo con il Sovrano che permette loro di risparmiare almeno 800mila euro circa su quella magione tanto contestata e per la quale hanno dovuto risarcire i contribuenti che avevano pagato di fatto la ristrutturazione del cottage con le tasse versate. Con questi 800mila euro la coppia potrà ricominciare una nuova vita? Di certo non negli Stati Uniti.

Harry e Meghan Markle, in USA nessuno li sopporta

Ma se Harry e Meghan ripugnano a Londra e a Buckingham Palace, non va meglio negli Stati Uniti. La coppia non è mai stata troppo apprezzata, l’idea che un Principe inglese possa mettere il naso negli affari americani, non è stata mai accettata del tutto. Ma adesso i loro capricci sono considerati insopportabili e ingiustificabili anche Oltreoceano. E così i Sussex precipitano nei consensi e si comincia a prenderli in giro oppure a snobbarli.

La serie South Park è stata impietosa con loro, al punto che Harry e Meghan avevano meditato di far intervenire gli avvocati. Per fortuna i loro stessi legali li hanno sconsigliati di agire in tal senso, la loro non solo sarebbe stata una causa persa in partenza ma addirittura li avrebbe messi ancora più in ridicolo.

Poi, se William e Kate Middleton hanno brillato ai Bafta, Harry e Meghan sono stati snobbati dagli Oscar. Eppure loro hanno contribuito attivamente al mondo dello spettacolo con la serie su Netflix in cui raccontavano i retroscena a Palazzo. Ma nessuno a Hollywood li ha considerati. Anche la loro grande amica Oprah Winfrey pare aver perso l’interesse per loro, non li ha nemmeno invitati alla sua festa.

Meghan è stata oggetto di ironia al Saturday Night Live. Il comico Michael Che l’ha presa in giro sulla sua partecipazione all’incoronazione di Carlo, sostenendo che per la sua presenza doveva essere pagata “19 dollari l’ora”.