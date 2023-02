Meghan Markle è finita: troppi errori. Adesso parla lei

È finito l’idillio di Harry e Meghan Markle come la coppia più bella e simpatica del mondo. Spare, l’autobiografia del Principe, ha dato il colpo di grazia. Persino la serie South Park li ha presi in giro. Loro hanno minacciato di fare causa, ma i loro legali li hanno sconsigliati, non c’è nulla su cui appigliarsi. E la Duchessa si sta rendendo conto che troppi errori sono stati commessi e le conseguenze le pagheranno con l’essere totalmente esclusi dai ruoli attivi nell’incoronazione di Carlo. Ma procediamo con ordine.

Harry e Meghan Markle, la reazione a South Park

Harry e Meghan Markle stanno rapidamente diventando gli zimbelli di mezzo mondo e questo per colpa dell’autobiografia del Principe, Spare, e per le loro continue lamentele da bambini viziati. Persino gli americani si sono stancati di loro che li vedono sempre più come persone prive di sostanza in cerca solo di notorietà e soldi. E Meg è sparita.

Segno che i tempi sono cambiati, è la citazione non troppo velati dei Sussex in un episodio di South Park che ha fatto molto divertire i telespettatori. Nella puntata vengono descritti il Principe e la Principessa del Canada che fanno una campagna in difesa della loro privacy in una sorta di tour mondiale. Anche se Harry e Meghan non vengono mai citati, il riferimento a loro è chiaro.

Dopo la messa in onda dell’episodio sono emerse alcune indiscrezioni sulle reazioni dei Sussex. In particolare di Meghan che si sarebbe risentita di essere stata descritta in questo modo, al punto che sono spuntate voci sull’intenzione dei Duchi di denunciare i produttori della serie. Pare che siano stati consultati i loro legali californiani, ma gli stessi avvocati li avrebbero consigliati di desistere dal portare la faccenda in tribunale. In fondo Harry e Meghan sono solo gli ultimi di una lunga lista di celebrità prese in giro da South Park che nel 2011 fece anche una parodia del matrimonio di William e Kate senza che questi ultimi si scandalizzassero della vicenda.

Dopo una serie di rumors più o meno fondati, Harry e consorte hanno deciso di rompere il silenzio e di raccontare la loro versione dei fatti sul tanto discusso episodio di South Park. E ancora una volta la loro “verità” è diversa da quella degli altri. Tramite il loro portavoce hanno fatto sapere che tutta la questione del coinvolgimento degli avvocati è “noiosa e infondata“. In pratica hanno negato che si siano risentiti a tal punto da pensare di fare causa.

Meghan Markle, collezione di insuccessi

Nel frattempo però gli esperti reali hanno sottolineato lo stato di insofferenza di Lady Markle che si sarebbe resa conto di aver commesso troppi errori assieme a Harry e che ora deve necessariamente ottenere una vittoria se non vuole che la sua stella si eclissi definitivamente, forse è per questo che ha organizzato un pranzo con un noto miliardario di San Francisco.

Infatti, un sondaggio Redfield & Wilton condotto a gennaio su 2.000 americani ha mostrato che la popolarità della Duchessa del Sussex era scesa a -13 rispetto a un punteggio di +23 registrato il mese precedente. Come ha sottolineato il commentatore reale, Kinsey Schofield, Meghan si aspettava ben altri risultati dalla serie Netflix, dai podcast e dal libro di Harry e cerca consigli per invertire la tendenza. “Ho sentito che Meghan è insoddisfatta della reazione del pubblico e dei media ai loro recenti progetti, tanto che sta cercando una guida per reindirizzare le sue attività”.

Incoronazione, Meghan Markle si sente esclusa

A tutto ciò si aggiunge la loro estraneità all’incoronazione di Carlo. Il Re li vuole a tutti i costi accanto a sé durante la cerimonia, ma Harry e Meghan non avranno nessun ruolo attivo, saranno dei semplici invitati, ammesso che accettino l’invito.

Comunque fonti vicine alla coppia hanno rivelato che la Markle “si sente esclusa”. Questo farebbe pensare che i Sussex potrebbero non tornare a Londra, perché la loro presenza defilata contribuirebbe a metterli ulteriormente in ombra e a peggiorare la loro situazione in fatto di popolarità. Sarebbe troppo frustrante e umiliante per Meg, abituata ad essere al centro dell’attenzione.

