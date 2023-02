Meghan Markle molla Harry: a pranzo sola col miliardario

Da quando Harry ha pubblicato Spare, Meghan Markle è sparita dalla circolazione per ricomparire senza la sua dolce metà a pranzo con un noto miliardario, dopo aver preso contatto con l’imprenditore degli influencer. Le vita almeno in apparenza separa che i Sussex negli ultimi mesi stanno conducendo hanno alimentato i rumors di crisi e divorzio imminente, caldeggiato per altro da Re Carlo e famiglia. Ma se non ci sono conferme in tal senso, senz’altro qualcosa di grosso bolle in pentola.

Harry e Meghan Markle agganciano l’imprenditore degli influencer

È probabile che Harry e Meghan Markle si faranno vedere nuovamente insieme all’incoronazione di Re Carlo, il prossimo 6 maggio. Conviene a loro e conviene alla Famiglia Reale che la coppia si mostri unita, almeno in quella circostanza. Fonti vicine ai Sussex però hanno confermato che Meg è irritata con Harry per Spare, che si è rivelato un’arma a doppio taglio con le sue rivelazioni scottanti, dall’uccisione dei talebani alla perdita della verginità, che hanno fatto precipitare i consensi nei confronti della coppia.

Lady Markle dunque è entrata in gioco di persona per aggiustare le cose e portarsi a casa altri contratti da milioni di dollari senza far ricorso al maritino che ormai ha bruciato anche l’ultima briciola di credibilità.

Pare che Meghan abbia stretto contatti con Adam Lilling, il fondatore della società Plus Capital, che ha come obiettivo quello di “collaborare con i migliori influencer del mondo, quelli che possono portare più cambiamenti in un giorno di quanto la maggior parte possa fare in una vita” . E la Markle si sente tra questi “influencer”.

A fare le presentazioni sarebbe stata la conduttrice americana Ellen DeGeneres. Come riporta il Telegraph, lo scorso gennaio Harry e Meghan hanno partecipato alla cerimonia del rinnovo dei voti nuziali della presentatrice e della moglie Portia de Rossi. In quell’occasione hanno avuto modo di conoscere Lilling.

Meghan Markle, il pranzo sola col miliardario

Non contenta, l’intraprendente Meg è andata a pranzo con il famoso miliardario Gordon Getty (89 anni), quarto figlio del magnate del petrolio Jean Paul Getty. Si stima che abbia un patrimonio di almeno 10 miliardi, dato che è quella la cifra che ha ottenuto dalla vendita della sua azienda alla fine degli anni Ottanta.

Stando al Telegraph la moglie di Harry potrebbe essere interessata a Gordon anche per il suo trascorso da musicista, infatti ha composto diverse sinfonie classiche e prodotto spettacoli all’Opera di San Francisco. È dunque probabile che Lady Markle stia cercando un finanziamento per qualche progetto legato alla sua precedente carriera da attrice.

In fondo, lei ha sempre cercato di rimettere un piede a Hollywood da quando è tornata in America, sempre però con scarso successo. Contava ad esempio su George Clooney che ha partecipato al suo matrimonio con Harry, ma senza ottenere alcun risultato. E così in prospettiva anche di un possibile divorzio dal Principe, si potrebbe pensare che stia preparando il terreno per una carriera indipendente e alternativa a quella di Duchessa del Sussex.

