Harry e Meghan, “la Regina non li ha invitati”: la decisione inaspettata

Come di consueto, la Regina Elisabetta II trascorrerà le sue vacanze estive presso la splendida tenuta di Balmoral. Questa è di solito l’occasione per ricevere visite da parte di tutti i membri della Royal Family, in un’atmosfera decisamente più rilassata rispetto a quella che si potrebbe respirare a Buckingham Palace. Ma per Harry e Meghan Markle questa possibilità potrebbe saltare: secondo alcune indiscrezioni, i due non sarebbero stati invitati.

Harry e Meghan, la decisione della Regina

Nelle scorse ore, la Regina ha fatto i bagagli e si è trasferita a Balmoral. È qui, nella splendida cornice della Scozia, che potrà rilassarsi un po’ lontana dagli impegni istituzionali, circondata solamente dai suoi affetti più cari. William e Kate andranno sicuramente a farle visita, assieme ai loro tre figli: questa è una consuetudine bellissima a cui non hanno intenzione di rinunciare. E, ovviamente, nel corso delle 10 settimane in cui Elisabetta rimarrà lontana da Londra, molti altri membri della Famiglia Reale si susseguiranno per tenerle compagnia.

Stando ad alcune voci che erano state diffuse negli ultimi giorni, anche Harry e Meghan sarebbero stati chiamati a fare visita a Sua Maestà nel corso dell’estate. Diverse fonti avevano infatti riportato che la Regina aveva invitato anche loro, come estremo tentativo per ricostruire un rapporto ormai deteriorato dalle vicissitudini degli ultimi due anni. Un vero e proprio ramoscello d’ulivo, ma anche l’opportunità, per Elisabetta, di approfondire la conoscenza con i suoi nipoti Archie e Lilibet, che ha potuto vedere solo in pochissime occasioni.

Ma ora arriva la smentita: come riporta il Mirror, il secondogenito di Lady Diana e sua moglie non sarebbero stati inclusi nella lista degli invitati a Balmoral. Insomma, Harry non avrà la possibilità di rivedere sua nonna e trascorrerà l’estate con la famiglia a Los Angeles. È possibile che il motivo di questa decisione si celi dietro la prossima uscita del libro di memorie del Duca di Sussex, che promette di far tremare Buckingham Palace sin nelle sue fondamenta. Secondo le ultime novità, infatti, il manoscritto potrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno.

Harry e Meghan, l’ultimo incontro con la Regina

Da quando hanno deciso di lasciare il loro ruolo da membri senior della Famiglia Reale, Harry e Meghan hanno avuto ben poche occasioni di tornare a Londra per fare visita alla Regina. L’ultimo incontro, il più atteso, risale ai giorni in cui si è festeggiato il Giubileo di Platino – una lunga serie di appuntamenti ai quali la coppia ha partecipato solamente “dietro le quinte”. Lo scorso 4 giugno, per festeggiare il primo compleanno della loro piccola Lilibet, i due hanno avuto la possibilità di incontrare Elisabetta: è così che quest’ultima ha conosciuto finalmente la sua nipotina, nata dall’altra parte dell’oceano.

“È stato fantastico che abbiano potuto presentare Lilibet alla Regina” – ha rivelato la scrittrice Tina Brown, esperta Royal – “Ma chiaramente per Harry e Meghan è stato imbarazzante essere lì [al Giubileo di Platino, ndr] ma non essere realmente presenti”. Ancora prima di questo toccante incontro, sono state ben poche le volte che Harry ha rivisto la sua famiglia. Ad aprile, in una visita a sorpresa, il Principe era arrivato a Londra mentre si trovava alle prese con gli Invictus Games proprio per passare del tempo con sua nonna.