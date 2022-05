Harry e Meghan, si avvicina la gelida resa dei conti con William e Kate. Aumentano le preoccupazioni

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

Si avvicina la resa dei conti tra Harry, Meghan, William e Kate. E sarà più gelida che mai, stando a quanto hanno preannunciato fonti vicine al Palazzo. Erano i “Fab Four” – i Favolosi Quattro – e oggi sono più distanti che mai. Mesi, anni di distanza, di problemi, di accuse, anche se qualche segnale di riappacificazione c’è stato. Il 2 giugno ci sarà il Trooping The Colour, che darà il via a un lungo weekend di festa in cui si celebreranno i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta. Ma crescono le preoccupazioni, più che mai, anche per la salute di Sua Maestà.

Harry e Meghan, la resa dei conti con Kate e William sarà gelida

Il Duca e la Duchessa di Sussex, insieme al Principe Andrea, non saranno presenti sul balcone di Buckingham Palace. La decisione della Regina Elisabetta è stata irremovibile: una punizione per loro, per quanto hanno causato alla Corona. Harry e Meghan con i loro attacchi; Andrea per lo scandalo sessuale. “Solo i Reali che lavorano si uniranno alla Regina sul balcone per il Trooping the Colour“.

L’ultima volta che i Duchi di Sussex sono stati fotografati insieme ai Duchi di Cambridge era il 2020, in occasione del Commonwealth Day Service. I “Favolosi Quattro” erano apparsi imbarazzati: si parlavano a stento, evitavano di guardarsi. Ma il fondo è stato raggiunto dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. La resa dei conti sarà più gelida che mai: non c’è più la fiducia a unire Harry e William, e qualsiasi discorso a “cuore aperto” potrebbe essere evitato, e per un motivo ben preciso.

Il Principe William è preoccupato per la presenza di Harry e Meghan

Il Duca di Cambridge è preoccupato per tanti aspetti: la presenza di Harry e Meghan per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta non è una bella notizia per la vita di Corte. La principale tensione di William è dovuta proprio all’accordo di Harry con la piattaforma Netflix: teme infatti che nuove (e scottanti) rivelazioni possano essere condivise. Diffidente verso il fratello, è il Palazzo che si sta occupando di un piano per evitare che la coppia possa “distruggere” questo momento felice per la Famiglia Reale.

Tuttavia, a essere preoccupato non è solo William, ma anche Kate, che teme che Harry e Meghan si lascino andare a qualche “acrobazia” per distogliere l’attenzione dalla Regina, in quanto sarebbe un errore imperdonabile. Una fonte ha svelato al Sun: “William vuole parlare con Harry per cercare di sanare la frattura tra loro, ma ha paura che possa finire su Netflix, in un’intervista di Oprah o nel libro di memorie del fratello“.

Il piano del Palazzo

La Regina Elisabetta non avrebbe mai potuto vietare a Harry e Meghan di prendere parte ai festeggiamenti, ma ha posto un veto sul Trooping the Colour, soprattutto perché si temono ripercussioni negative sull’immagine dei Reali e persino fischi, dal momento in cui i Duchi di Sussex e il Principe Andrea non sono molto amati dagli inglesi: il loro indice di gradimento è il più basso di sempre.

Intanto, a Palazzo si sta escogitando un piano per evitare che proprio Harry e Meghan possano nuocere al Giubileo di Platino, e in particolare che le troupe cinematografiche di Netflix riescano a girare di nascosto a Buckingham Palace. Potrebbero persino intervenire le forze Reali qualora l’obbligo venisse ignorato. Una situazione di certo non rosea, che mina le fondamenta dei festeggiamenti: riusciranno Harry e Meghan a restare in disparte, senza causare alcun problema?

Cresce la preoccupazione anche per la Regina Elisabetta

In un contesto già difficile, il Sun ha anticipato il 9 maggio che la Regina Elisabetta non parteciperà alla Cerimonia di Apertura del Parlamento: è la prima volta in 59 anni che non capitava. Stando a quanto condiviso, Sua Maestà ha preso la complessa decisione a seguito delle sue difficoltà nel camminare. Al suo posto ci sarà il Principe Carlo, che ormai è in prima linea negli impegni ufficiali.