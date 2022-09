Harry, la telefonata fatale con Carlo: Meghan Markle non è più gradita

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Harry non sarebbe stato escluso dalla cena a Balmoral con Carlo e William, la sera in cui è morta la Regina. Ma sarebbe stato lui a rifiutarsi di sedere a tavola col padre e il fratello dopo la telefonata fatale col Re che prendeva di mira Meghan Markle.

Harry, lite furibonda con Carlo per Meghan Markle

Altro che placarsi gli animi, nessuna distensione tra Harry e la Famiglia Reale. Anzi il Principe sarebbe furioso con suo padre Carlo per aver di fatto messo alla porta Meghan Markle. Il giorno in cui la Regina Elisabetta è morta, Harry e Carlo hanno avuto una lite furibonda al telefono. Il Re ha vietato a Meghan di unirsi alla Famiglia Reale accorsa a Balmoral per l’estremo saluto alla Sovrana.

Secondo quanto riferito da una fonte vicina a Palazzo, Harry avrebbe voluto sua moglie accanto mentre si precipitava nella tenuta scozzese per dire addio alla Regina, sua nonna. Ma Carlo avrebbe telefonato al figlio per dirgli che la presenza di Meghan “non era appropriata”. L’insider racconta che il Duca di Sussex sarebbe andato su tutte le furie per il divieto e ha cercato in tutti i modi di convincere il padre ad accogliere la Markle. La discussione si sarebbe trasformata presto in un litigio così violento che Harry ha persino perso l’aereo con cui William e Andrea sono arrivati a Balmoral.

Harry, la telefonata fatale

La telefonata e il conseguente ritardo sono stati fatali a Harry, perché non ha fatto in tempo a salutare la Regina. Quando è arrivato al Castello era già morta. A quel punto pare che il Principe sia andato su tutte le furie, sarebbe stato così arrabbiato per il fatto che sua moglie era stata bandita dalla famiglia e per aver perso la possibilità di vedere sua nonna per l’ultima volta viva che si è rifiutato di cenare quella sera insieme a Carlo, Camilla e William. Harry ha preferito mangiare con suo zio Andrea e la Contessa del Wessex prima di ripartire l’indomani mattina presto per Windsor.

L’aver escluso Meghan così brutalmente dalla famiglia, pare abbia scatenato un’enorme rabbia in Harry che difficilmente gli passerà. Adesso il Palazzo teme che si possa vendicare con il suo libro di memoria che uscirà questo inverno con racconti impietosi sul padre e il resto dei suoi parenti.

Alla luce della litigata telefonica che ha di fatto chiaramente bollato Lady Markle come non gradita dalla Famiglia Reale, si comprende anche perché lei abbia scritto una lettera a Carlo per chiedergli un colloquio privato. Forse c’è davvero da definire quella che è la posizione dei Sussex, e specialmente di Meghan, nei confronti della Corona.