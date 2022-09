Harry, quelle ultime telefonate alla Regina. E i timori per Meghan Markle

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Nessuno al di fuori del Palazzo sapeva delle telefonate che Harry faceva ogni settimana alla Regina Elisabetta, ma qualcosa negli ultimi tempi era cambiato. E ora che la Sovrana non c’è più il Principe teme per il futuro suo, di Meghan Markle e dei suoi due figli, Archie e Lilibet.

Harry, le ultime telefonate con la Regina

Durante i giorni tra la morte e i funerali della Regina Elisabetta si sono visti dei gesti di distensione e apertura tra Harry e Meghan Markle da un lato e Carlo, William e Kate Middleton dall’altro. Finalmente i due fratelli sono tornati a parlarsi e il Principe del Galles ha invitato a casa sua per cena i Sussex. Ma secondo l’esperta di questioni reali, Daniela Elser, gli eventi di quel periodo più che preludere a una riconciliazione, confermano la divisione interna alla Famiglia Reale. Forse è per questo che Meghan si è affrettata a scrivere una lettera a Carlo per un colloqui privato che pare non ci sarà mai.

La Elser ha rivelato che Harry chiamava tutte le settimane sua nonna, la Regina, dagli Stati Uniti, unico legame che aveva mantenuto con la sua famiglia, dato che gli altri parenti si rifiutavano di parlare con lui. La giornalista ha raccontato che alcuni membri dello staff della Sovrana le hanno rivelato che all’inizio Elisabetta aspettava le chiamate del nipote con emozione ed entusiasmo. Ma col tempo questi sentimenti si sono andati ad affievolire. “Qualcosa era cambiato. La Regina era perplessa per le lamentele e le accuse di Harry”. Dunque, anche con la nonna le cose non andavano più bene e forse è per questo che quando i Sussex pianificarono il loro tour in Gran Bretagna ai primi di settembre, non intendevano andarle a fare visita. Poi naturalmente le cose sono precipitate.

Harry e Meghan Markle, nessuna speranza

Secondo la Elser non c’è speranza che Harry e Meghan possano ricucire i rapporti con la Famiglia Reale. Anche i timidi segnali di disgelo sono stati solo apparenti. In fondo, anche durante i funerali di Filippo nel 2021 Harry e William scambiarono due parole e camminarono fianco a fianco al corteo funebre. Alle esequie della Regina si è ripetuta la stessa scena. In più Meghan e Kate non si sono scambiate nemmeno una parola. In più Harry e Meghan non rinunceranno a pubblicare il libro di memorie che getterà nuovo fango su Carlo e famiglia.