L’ex di Harry lancia una sfida a Meghan Markle

Fonte: IPA Cressida Bonas

Una sfida in piena regola, lanciata con fiuto per il tempismo. Cressida Bonas, l’ex fidanzata più celebre del principe Harry, torna sotto i riflettori con un progetto molto interessante, un affondo ben calcolato. A pochi giorni dal debutto del nuovo podcast di Meghan Markle, ecco che la bionda aristocratica rilancia con un podcast tutto suo. Titolo: Lessons From Our Mothers. Data d’uscita: 30 marzo, Festa della Mamma nel Regno Unito. Se fosse una partita a scacchi, sarebbe uno scacco matto in stile bon-ton.

Cressida chiama, le star rispondono

Il progetto è in tandem con Isabella Branson, sorellastra e moglie del rampollo Sam Branson. Ma i cognomi altisonanti non bastano: servono contenuti, ospiti, fascino. E Cressida non delude. Tra i primi nomi in scaletta spuntano Kate Winslet, Mary Berry, Giovanna Fletcher. E, ciliegina sulla torta regale, la principessa Eugenia di York. Proprio lei che, anni fa, aveva presentato Cressida a Harry.

Nel trailer dell’episodio, Eugenia si lascia andare a una confessione sul rapporto con la madre Sarah Ferguson: “Il fuoco dentro, la forza interiore e come tirarla fuori quando serve”. Un piccolo assaggio della piega intimista che il podcast promette di prendere, con quel tono da chiacchierata tra sorelle blasonate davanti a una tazza di tè.

Meghan osserva, Cressida agisce

Che non sia una coincidenza è chiaro a chiunque segua anche solo di striscio le cronache reali. Meghan Markle tornerà in scena l’8 aprile con Confessions of a Female Founder, un nuovo tentativo di rifarsi una verginità sonora dopo il flop di Archetypes e la fine burrascosa del contratto con Spotify. Stavolta con Lemonada Media, si racconta l’imprenditoria femminile, con tanto di ospiti selezionati e messaggi ispirazionali.

Cressida, invece, gioca su un altro piano. Più sottile, più emotivo, ma non meno strategico. Il suo podcast non parla solo di maternità, parla di legami, di eredità emotive, di quel non detto che spesso resta sospeso tra madri e figlie.

Maternità reale e reale maternità

Non è solo una mossa mediatica. Cressida ha annunciato da poco di aspettare il suo secondo figlio, concepito tramite embrione congelato. Il primo, Wilbur James, è nato nel 2022. Anche Isabella Branson è mamma, e insieme sembrano incarnare un nuovo modello di maternità chic e consapevole. A metà tra Instagram e countryside inglese.

Meghan, nel frattempo, si destreggia tra i fornelli e Netflix. With Love, Meghan, show culinario in salsa lifestyle, ha ottenuto il via libera per una seconda stagione. Otto episodi tra fiori raccolti a mano, miele autoprodotto e ricette che sembrano uscite da una newsletter di Gwyneth Paltrow. Pubblico diviso: c’è chi l’adora e chi storce il naso. Ma intanto il brand personale della duchessa continua a espandersi.

Cressida, un ritorno da veterana

Non è certo una novellina del microfono, Cressida. Già nel 2020 aveva lanciato Fear Itself, podcast dedicato alle paure umane, con ospiti come Richard Branson e Matt Haig. Una trentina di puntate, chiuse nel 2021. Ora torna con un progetto più personale, ma anche più scaltramente posizionato.

Il fatto che abbia scelto di lanciare Lessons From Our Mothers proprio a ridosso del ritorno audio di Meghan non è un caso. È un messaggio. Gentile nei modi, ma chiarissimo nei contenuti. E se pensavate che le ex degli Windsor si accontentassero del silenzio, forse è ora di aggiornare il palinsesto mentale.