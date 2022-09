Charlene di Monaco sparisce, ritorno difficile dai funerali della Regina

Fonte: Getty Images Funerali Elisabetta II, le Regine di tutto il mondo vestite a lutto

Charlene di Monaco pare si sia ritirata nei suoi appartamenti appena tornata da Londra, dopo aver assistito ai funerali della Regina Elisabetta. Si pensava che la Principessa fosse provata dallo stress di due giorni impegnativi, ma pare che il motivo di questo isolamento forzato sia un altro. Isolamento reso ancora più aspro dal fatto che Alberto l’ha lasciata immediatamente sola per volare a New York.

Charlene e Alberto di Monaco, rientro difficile dai funerali

Dunque, è stato un ritorno difficile quello di Charlene di Monaco dalle esequie di Elisabetta II. La moglie di Alberto, che ha indossato per la triste occasione un lungo abito nero che non la valorizzava, ha deciso di prendersi dei giorni di riposo, perché non ancora completamente ristabilita dalla grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha colpita nel 2021. Ma non solo.

Charlene di Monaco a rischio Covid

La Principessa si è esposta a un altro rischio a Londra. Infatti, la Regina Margherita di Danimarca è risultata positiva al Covid due giorni dopo aver partecipato ai funerali di Elisabetta II. Pare che Charlene e Alberto abbiano avuto contatti stretti con la Sovrana. Di fatto, i Principi sono arrivati all’Abbazia di Westminster con il pullman messo a disposizione per gli invitati ai funerali, condividendo il mezzo con Margherita di Danimarca, oltre ai Sovrani di Belgio e Paesi Bassi.

Quindi, un rischio contagio non è da escludere. Un motivo in più che avrebbe spinto Charlene a isolarsi e sparire dalle scene per qualche tempo. Invece, suo marito Alberto è voltato a New York per il meeting dell’Unicef dove ha trovato tra gli altri un’incantevole Letizia di Spagna, anche lei per altro ai funerali di Elisabetta II con suo marito Felipe.

Sia Alberto che Letizia si sono recati nella Grande Mela senza i rispettivi consorti. E la Reina ha sfoggiato dei look stratosferici ritornando al rosso, il suo colore preferito e che meglio indossa.

Charlene di Monaco, perché non apparirà spesso in pubblico

D’altro canto, Charlene non sarà gelosa, proprio ora che con Alberto le cose sembrano andare meglio, come dimostra il bacio che si sono dati recentemente in pubblico. La sua assenza a New York inoltre è giustificata secondo il magazine GlücksPost dal fatto che deve completare il suo trattamento psico-fisico che sta seguendo da mesi, dopo che è stata dimessa dalla clinica svizzera lo scorso inverno.

Una fonte vicina alla Principessa ha dichiarato: “È normale. Per tornare in salute deve seguire un ciclo di cure di quattro settimane con trattamenti psicoterapeutici e aggiustamenti di farmaci. Apparirà e sparirà nei prossimi mesi. Per recuperare, ha bisogno di tempo”.