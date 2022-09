Letizia di Spagna sensazionale in rosso: abito di gala da 139 euro

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è impegnata in un breve tour di appena due giorni a New York. Data la scarsità di tempo, la sua agenda è fitta di impegni e i suoi cambi di look sono sorprendenti. A poche ore di distanza, prima indossa un abito bianco con fiori celesti di Carolina Herrera e poi un magnifico abito rosso da cocktail che appartiene a una collezione speciale di Zara e costa 139 euro.

Letizia di Spagna magnifica in Carolina Herrera

Dopo averla vista in nero ai funerali della Regina Elisabetta, Letizia di Spagna è tornata a brillare durante il suo viaggio a New York. La Reina ha sfoggiato per il suo primo incontro nella Grande Mela, dove si è occupata di salute mentale, un tema a lei molto caro, un elegante abito di Carolina Herrera. Si tratta di un vestito bianco estremamente femminile, a girocollo, con maniche corte, sciancrato in vita in modo da delineare la silhouette di Letizia, e gonna morbida lunga fino ai polpacci. Il tutto è impreziosito da ricami floreali celesti e asimmetrici su una spalla e su un fianco.

Il modello non è nuovo, ma appartiene al guardaroba della Reina già da qualche tempo, lei però lo rinnova con gli accessori, scegliendo la clutch e le décolletée azzurre di Magrit che recenti acquisti. Come nel suo stile, Letizia non indossa gioielli appariscenti, ma opta per i suoi magnifici orecchini di Bulgari con acquamarina, oro bianco e diamanti e l’inseparabile anello di Karen Hallam.

L’abito è stato considerato un omaggio allo stile della First Lady americana, Jill Biden, che spesso indossa le creazioni di Carolina Herrera. Come la scorsa estate, quando ospite della Reina durante il vertice della Nato a Madrid, sfoggiò un modello nero a fiori colorati della stilista venezuelana.

Letizia di Spagna, l’abito da sera di Zara a 139 euro

Letizia però ha dato il meglio di sé per l’evento serale organizzato dall’Unicef. La moglie di Felipe, dopo il lutto, ha scelto di tornare al suo colore preferito, il rosso, questa volta però dai toni aranciati. E lascia senza fiato. Ha appena compiuto 50 anni ma sembra una trentenne e l’abito aderente scelto per il gala ne esalta la bellezza.

Si tratta di un capo di Zara che costa 139 euro. Un prezzo un po’ più alto del solito per il brand low cost, ma questo dipende dal fatto che appartiene a una collezione speciale, disegnata da Narciso Rodriguez. L’abito è sbracciato con graziosi fiocchi sulle spalle, il corpetto è mosso da un leggero drappeggio mentre la gonna è dritta a tubino. Letizia lo indossa con una giacca nera, le sue décolletée di Manolo Blahnik e una handbag di Giorgio Armani, la stessa che ha indossato ai funerali della Regina Elisabetta. Purtroppo però pare che il vestito di Zara by Narciso Rodriguez sia andato già esaurito come molti dei capi firmati dallo stilista.