Letizia di Spagna fa 50 anni, ma il suo compleanno è triste e sottotono

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, l’abito bianco è bocciato

Letizia di Spagna compie 50 anni. È nata infatti il 15 settembre 1972, ma per lei si tratta di un compleanno sottotono, quasi mesto. Una scelta obbligata sia per il lutto che ha colpito le famiglie reali d’Europa con la morte della Regina Elisabetta sia perché non potrà avere accanto a sé la figlia maggiore, Leonor, impegnata negli studi in Galles.

Letizia di Spagna compie 50 anni sottotono

D’altro canto, Letizia di Spagna non ha mai fatto grandi festeggiamenti per il suo compleanno, nemmeno quando si è trattato di anniversari significativi come i 40 anni. Dunque, anche per i 50 anni non fa eccezioni. Come riporta il magazine Hola!, la Reina prevede una giornata tranquilla da trascorrere accanto ai suoi affetti più stretti, il marito Felipe e la figlia Sofia che ovviamente come tutti i giorni va regolarmente a scuola.

Il sito spagnolo specifica anche che non sono previsti servizi fotografici particolari. Anche la Casa Reale spagnola è abituata a condividere ritratti ufficiali del Re, della Regina e delle loro figlie in occasioni speciali, perfino quando vanno in vacanza pubblicano sui social ufficiali alcuni scatti. Per i 50 anni di Donna Letizia la tradizione non viene interrotta però stando alle ultime indiscrezioni la Reina non ha voluto realizzare ritratti particolari, in abiti da sera o in location speciali.

Letizia ha sempre voluto mantenere privati alcuni aspetti della sua vita, sebbene si presti a mostrare ai sudditi come vive la sua famiglia a Palazzo dove non sono certo mancate tensioni, specialmente con la suocera Sofia. Ma da quando ha sposato Felipe nel 2004 e poi è diventata Regina consorte nel 2014 ha lavorato non troppo nell’ombra per il prestigio di suo marito e della Monarchia. Anche con il suo stile e i suoi look sempre impeccabile, sebbene qualche volta commetta degli errori grossolani, come con l’abito-kimono di Massimo Dutti.

Letizia di Spagna, compleanno a lutto

L’idea di evitare grandi festeggiamenti pubblici è determinata anche dall’esigenza di mantenere un basso profilo in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre, e con cui era lontanamente imparentate tramite suo marito Felipe. Per altro, Letizia è legata da affetto a Re Carlo III. La Reina e consorte, insieme alla Regina Sofia e a Juan Carlos andranno a Londra il 19 settembre per assistere ai funerali di Elisabetta II.

Letizia di Spagna, a 50 anni divina in bianco

Seguendo questo proposito, Letizia e Felipe hanno deciso di proseguire con la loro agenda indipendentemente dal giorno di festa della Reina che ha presenziato alla cerimonia di apertura di una nuova ala dell’Ospedale Universitario di Guadalajara dove ha indossato un look bianco magnifico che ha una particolarità.

Infatti, Letizia ha scelto la camicia con ricami applicati e maniche a sbuffo di & Other Stories che appartiene a sua figlia Leonor (17 anni) e le sta d’incanto, dimostrando ancora una volta che è una splendida 50enne. Magnifici anche i pantaloni bianchi che esaltano la sua silhouette perfetta. Altro tocco di classe, i sandali celesti di Mint&Rose.