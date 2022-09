Letizia di Spagna in abito kimono: salvata dai tacchi killer

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, l’abito bianco è bocciato

Letizia di Spagna riprende la sua agenda in attesa di compiere 50 anni il prossimo 15 settembre. La Reina indossa un abito kimono bianco che non proprio non convince ma viene salvata dal nuovo acquisto, un paio di slingback rosse dal tacco altissimo, ad alta seduzione.

Letizia di Spagna, l’abito sbagliatissimo

Dopo due abiti a lutto per la morte della Regina Elisabetta cui era legata da una lontana parentela tramite suo marito Felipe, Letizia di Spagna torna a indossare un colore chiaro. La Reina si è presentata all’evento per la commemorazione del 50° anniversario della morte di Pablo Picasso indossando un vestito a metà tra il kimono e lo chemisier.

L’abito, bianco come un lenzuolo e ornato da striscioline in pizzo, è a girocollo, con maniche ampie e lunghe fino al gomito, chiuso da una fila di bottoncini nascosti sul davanti e da una cintura in stoffa, sembra ricavato da una tenda e crea uno spiacevole effetto grembiule. Firmato Massimo Dutti, uno dei brand low cost più indossati da Letizia, appartiene a qualche collezione fa.

Questa volta la Reina commette un vero e proprio passo falso in fatto di stile. Il suo look è stato criticato da più parti in Spagna e come sottolinea il magazine Vanitatis sarebbe bocciatissimo se non fosse per gli accessori con cui Donna Letizia ha in parte rimediato all’errore.

Letizia di Spagna, le nuove scarpe rosse

Innanzitutto la moglie di Felipe è tornata ai tacchi alti. Infatti, quest’estate l’abbiamo spesso vista con sandali e scarpe ultra flat, anche per eventi di gala. Il motivo non era dettato da esigenze di moda ma da un piccolo problema ai piedi, ossia la metatarsalgia cronica, di cui soffre da qualche tempo e che i tacchi specialmente se alti e sottili peggiorano.

Nonostante il suo disturbo, Letizia ha acquistato un nuovo paio di slingback in rettile rosso, firmate Magrit, il marchio di calzature da lei preferito. Ha quindi abbinato le nuove scarpe con la clutch rossa di Carolina Herrera che da anni appartiene al suo guardaroba. Anche la borsa non è stata una scelta felice, infatti il bordo dorato non è più considerato attuale. Molto belli invece gli orecchini pendenti in madreperla di Tous, anch’essi un nuovo acquisto.

L’outfit sottotono della Reina può essere giustificato dalla duplice circostanza di eventi molto significativi. Da un lato la morte della Regina Elisabetta non permette di osare col look. Per altro lei e Felipe parteciperanno ai suoi funerali il 19 settembre a Londra. Dall’altro, Letizia compie 50 anni, una tappa significativi durante la quale vorrà brillare.