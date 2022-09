Margrethe di Danimarca positiva al Covid dopo il funerale della Regina Elisabetta

Fonte: IPA Margrethe di Danimarca

La Regina Margrethe di Danimarca è risultata positiva al Covid, si apprende da una breve dichiarazione del Palazzo Reale: tutti i suoi prossimi appuntamenti sono stati cancellati, e suo figlio Federico è pronto a prendere in mano le redini della situazione, partecipando agli eventi ufficiali al posto della mamma. Entrambi, un paio di giorni fa, avevano omaggiato la Regina Elisabetta II al suo funerale.

La notizia è arrivata inattesa, dopo che la Regina Margrethe si è sottoposta al test per il Covid nella serata di martedì 20 settembre: da Corte non è stata diffusa alcuna informazione sul suo stato di salute, ma tutto fa propendere per una situazione non particolarmente allarmante. Sua Maestà, che lo scorso aprile ha compiuto 82 anni, ha annullato ogni suo appuntamento previsto nei prossimi giorni. E, come rivelato dalla Famiglia Reale, suo figlio Federico le è subentrato in questo momento di difficoltà.

Il Principe ereditario, primogenito di Margrethe, e sua moglie Mary rappresenteranno la Regina negli impegni ufficiali ai quali sarà assente per motivi di salute, tra cui una cena organizzata a Palazzo in presenza di funzionari del governo danese e di alcuni parlamentari. Il comunicato diramato nelle scorse ore ha suscitato un po’ di preoccupazione. Innanzitutto perché la Sovrana si è già trovata a dover affrontare il Covid solo pochi mesi fa: era risultata positiva anche lo scorso febbraio 2022, nonostante le tre dosi di vaccino effettuate, e aveva avuto alcuni sintomi lievi.

Inoltre, all’inizio della settimana Margrethe ha partecipato ai funerali della Regina Elisabetta II, assieme a tantissimi altri Regnanti e Capi di Stato provenienti da tutto il mondo. Lunedì 19 settembre 2022, assieme a suo figlio Federico, si è seduta in prima fila tra i Reali stranieri – accanto a Re Carl Gustav di Svezia e sua moglie Silvia – presso l’Abbazia di Westminster, per dare l’ultimo saluto alla Monarca inglese.

Margrethe di Danimarca, il suo lungo regno

Proprio come la Regina Elisabetta II, anche Margrethe di Danimarca figura tra i Regnanti più longevi al mondo. È salita al trono nel 1972, pochissimi giorni dopo la morte di suo padre, Re Frederik IX, ed è diventata il primo Sovrano donna nel suo Paese, grazie alla nuova legge di successione. A gennaio, solo qualche mese fa, ha festeggiato il suo Giubileo d’oro, rinunciando però a gran parte delle cerimonie per via del Covid. Inoltre erano previsti altri importanti appuntamenti per il 10 e l’11 settembre, ma come forma di rispetto per la scomparsa di Elisabetta ha preferito celebrare in maniera più sobria.

Oggi è Margrethe, con i suoi 50 anni di regno, colei che – tra i Regnanti ancora in vita – ha trascorso più tempo sul trono. Qualche anno fa, dopo essere rimasta vedova di suo marito Henrik, aveva rivelato di non voler rinunciare ai suoi doveri. E finora ha portato avanti il suo proposito, rispettando rigorosamente i numerosi impegni ufficiali che l’hanno vista protagonista. Accanto a lei, il primogenito Federico e sua moglie Mary, sempre più presenti in vista del giorno in cui saranno loro ad ereditare il trono di Danimarca.