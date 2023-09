Charlene di Monaco, il Principe Alberto la difende: “I rumors mi feriscono”

Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Il Principe Alberto, stanco dei continui pettegolezzi sul suo matrimonio, ha deciso di intervenire: lo ha fatto con un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, dove ha parlato del suo ruolo istituzionale, delle scelte da compiere per il bene del suo paese e soprattutto del rapporto con Charlene, sempre al suo fianco.

Alberto di Monaco difende a spada tratta Charlene: “Solo falsità su di lei”

È stanco di sentir parlare male del suo matrimonio: Alberto di Monaco ha deciso di rompere il silenzio sul suo rapporto con Charlene, dopo i continui pettegolezzi sul loro amore e che minano da sempre la loro immagine istituzionale.

Ne ha parlato in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, confessandosi a cuore aperto su un argomento delicato e su cui di rado si è sbilanciato, sottolineando quanto lo addolorino le menzogne sulla moglie.

“Charlène è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco… assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess of Monaco Cup di golf. Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei “che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità“.

Ad alimentare i gossip sulla coppia reale la lontananza della Principessa, che per molti mesi, a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica, è rimasta bloccata in Sudafrica, senza poter rientrare nel Principato. “Charlène ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai – ha raccontato il Principe Alberto – ma adesso grazie al cielo è superato, ed è sempre al mio fianco. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti”.

Che il loro sia un legame forte e duraturo lo confermano anche gli ultimi scatti pubblici della coppia: la Principessa è apparsa serena e distesa, regalando sorrisi in diverse occasioni pubbliche, sia all’inaugurazione di un nuovo canale televisivo monegasco che al ricevimento di Stato per l’ambasciatore francese.

Charlene e Alberto proprio in occasione della Princess of Monaco Cup si sono lasciati anche andare a un’effusione che ha sorpreso tutti. Il Principe infatti ha baciato la moglie sulla guancia con grande affetto, gesto che raramente avviene in pubblico.

Alberto di Monaco, le parole su William e Harry

Durante l’intervista, Alberto di Monaco non si è limitato a parlare del rapporto con Charlene: molto spazio è stato dedicato anche al suo ruolo istituzionale e al futuro del Principato, che un giorno non troppo lontano sarà nelle mani di Jacques.

Importantissimo però per il Principe mantenere una parità di trattamento tra i gemelli – anche alla luce di ciò che è accaduto tra William e Harry -: “Per Gabriella ho gli stessi piani che ho per Jacques, avrà la stessa attenzione e formazione. E avrà altrettante responsabilità, c’è un ruolo anche per lei nella Monaco di domani. E il fratello Jacques ne avrà bisogno, assumerà pure lei responsabilità. Come io mi sono sempre appoggiato alle mie sorelle Carolina e Stéphanie. Non posso fare tutto, gli impegni in una royal family vanno spartiti”.