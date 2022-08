Charlene di Monaco, il momento più atteso arriva dopo 7 anni

Fonte: ANSA Charlene di Monaco, il momento atteso sette anni

Le famiglie Reali sono sempre molto ammirate: ogni notizia su di loro viene letta e seguita con attenzione. Lo stesso vale per la loro vita e non stupisce – dunque – che il pensiero di poter camminare nelle stesse loro stanze sia un desiderio di molti. E ora per i fan di Charlene di Monaco e di Alberto è arrivato il momento più atteso dopo sette anni.

Immaginarsi a percorrere le stanze, a passeggiare, negli stessi incantevoli luoghi di un re. A Monaco è possibile: infatti dopo sette anni di attesa è arrivato il momento più bello. Il Palazzo dei Principi di Monaco potrà essere nuovamente visitato dopo che, per diversi anni, è stato sottoposto a lavori. In quella residenza abitano Charlene, Alberto e i figli Jacques e Gabriella.

Secondo quanto riportato dal magazine spagnolo Hola! i lunghi lavori hanno rispettato le peculiarità storiche del palazzo, con un restauro degli affreschi di epoca rinascimentale. Palazzo Grimaldi è di fattura molto antica, infatti è stato realizzato nel 1191. Un luogo incantevole e ricco di storia, ma anche natura infatti al suo interno vi è un parco zoologico nel quale vivono circa 300 animali.

La residenza ha già riaperto le sue porte ai visitatori, che in una occasione hanno potuto incontrare proprio la Principessa.

Charlene di Monaco, il suo ritorno in pubblico

Charlene da qualche mese è tornata ai suoi impegni pubblici dopo le condizioni di salute che l’avevano tenuta per lungo tempo prima in Sudafrica e poi lontana dai riflettori.

E una di queste occasioni è stata proprio la presentazione al pubblico dei lavori di restauro che sono stati realizzati a Palazzo Grimaldi. Un gruppo selezionato di visitatori ha potuto ammirare insieme a lei i luoghi in cui vive, e la Principessa ha posato per foto e ha abbracciato alcuni dei presenti. Il look scelto in quella occasione era, come di consueto, ultra chic e firmato interamente Louis Vuitton.

Charlene di Monaco, le voci di crisi con Alberto

E mentre il pubblico è tornato ad ammirare gli interni sontuosi del Palazzo, non si placano le voci di crisi tra il Principe Alberto e la Principessa Charlene. Infatti lui è stato di recente fotografato da Chi in vacanza in Corsica – a Galéria a bordo del suo yacht GabJac – con i figli, ma senza la moglie. Accanto a lui la tata dei principini, ma neppure l’ombra di Charlene di Monaco, assenza che ha fatto tornare prepotenti le voci di una crisi coniugale. Rumors che circolano da tempo e che lei aveva cercato di mettere a tacere anche con una dichiarazione pubblica: “È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita. Alberto è stato di grande supporto, abbiamo parlato insieme di questi articoli maligni e lui ha fatto tutto il possibile per proteggere me e i nostri figli.

Inoltre c’è anche chi parla di un cambiamento della Principessa, nello specifico è stato il magazine Reines & Rois che si è chiesto chi ci sia dietro al nuovo look, alle nuove abitudini e al nuovo atteggiamento. L’ipotesi è che a muovere le fila siano Alberto e la sorella Carolina.

A queste voci, poi, si sono aggiunte anche quelle di una presunta terza gravidanza. Ma solo il tempo potrà dare certezze.