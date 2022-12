“Charlene di Monaco incinta”: le parole di Alberto chiariscono tutto

Fonte: Getty Images - IPA - Getty Images Kate Middleton, Charlene di Monaco, Letizia di Spagna: il cappotto di tendenza è color cammello

Charlene di Monaco sta vivendo un momento magico con suo marito Alberto che in una lunga intervista la definisce “il suo orgoglio”. Parole che potrebbero diventare una conferma della gravidanza della Principessa. Anche se, molto più probabilmente, nascondo un altro significato.

Charlene di Monaco e l’indiscrezione della gravidanza

Charlene di Monaco è di nuovo al centro del gossip per una presunta seconda gravidanza. Dopo i gemelli, Jacques e Gabriella nati 8 anni fa, in molti credono che la Principessa stia aspettando il terzo bebè e hanno rintracciato alcuni indizi della dolce attesa nelle recenti uscite pubbliche per le Feste natalizie, tra ampi cappotti che nascondono curve sospette e mani che accarezzano il pancino.

Ma Charlene di Monaco, che recentemente ha rotto il silenzio con la stampa grazie a un’intervista a Monaco Matin, pur parlando dei suoi figli, non ha minimamente accennato alla possibilità di una nuova gravidanza. Anche perché è ancora provata fisicamente e mentalmente dalla grave infezione a gola, orecchie e naso che l’ha colpita nel 2021 a causa della quale non solo è stata lontana dalla famiglia per mesi, ma ha anche rischiato di morire.

Le parole di Alberto di Monaco

Ora a parlare è Alberto di Monaco e ha scelto di farlo con il magazine People. Al centro della conversazione c’è naturalmente Charlene. La coppia negli ultimi tempi è apparsa molto più in sintonia, tra marito e moglie l’affetto e il calore sembrano finalmente tornati, dopo le numerose foto in cui il gelo tra i due era percepibile. Proprio questo rinnovato sentimento ha alimentato le voci di una possibile gravidanza.

Alberto ha per la moglie solo parole dolci e d’amore, sebbene non si spinga mai a confidenze troppo intime sulla loro vita di coppia. Ma di Charlene dice di essere “molto orgoglioso”, in considerazione dell’anno terribile che ha passato a causa della malattia. Situazione per altro resa ancora più difficile dalle continue indiscrezioni che trapelavano sui media che davano per spacciato il loro matrimonio da un lato e dall’altro la presenza ingombrante di persone, come l’ex del Principe, Nicole Coste, pronte ad approfittare della prolungata assenza di Charlene e del suo stato di debolezza.

Comunque il peggio è ormai alle spalle, come ricorda lo stesso Alberto. “Charlene sta molto meglio, avete visto a quanti eventi ha preso parte ultimamente. Charlene si sta impegnando di più nella vita pubblica e si prende cura delle cose che la appassionano”. Il Principe ha proseguito ricordando che la moglie si è recata in visita a molte istituzioni come la Croce Rossa dove ha partecipato recentemente alla distribuzione dei regali ai più bisognosi, ha anche partecipato al Ballo di Natale senza suo marito.

Alberto poi racconta come Charlene adori fare le cose coi bambini: “Le piace molto fare cose insieme ai bambini, quindi quest’anno sta finendo nel più dolce dei modi. Siamo davvero entusiasti”.

Ricordando le difficoltà dello scorso anno, il Principe si è perfino commosso: “L’anno scorso è stato un anno molto difficile per lei – e anche l’inizio di quest’anno. E Charlene ha davvero cambiato le cose in un modo incredibile”.

Il Principe fa qualche accenno alla vita in famiglia, raccontando: “Naturalmente, Charlene ha ripreso molti compiti, tra cui prendere decisioni riguardanti la nostra gestione domestica“. Alberto si riferisce anche al fatto che la Principessa si sta occupando personalmente della ristrutturazione del Palazzo, i cui lavoro si erano interrotti a causa della pandemia.

Alberto di Monaco parla di figli

Alberto parla anche dei figli Jacques e Gabriella, confermando le parole di Charlene sulla loro educazione finalizzata ai compiti che dovranno svolgere per il Principato. ” Ogni volta che c’è un evento imminente, Charlene e io ne discutiamo e quando entrambi siamo d’accordo che dovrebbero essere con noi, spieghiamo ai bambini cosa accadrà e perché è importante. Di solito il giorno dell’evento o il giorno prima facciamo loro una piccola presentazione di cosa aspettarsi”.

Dei gemelli dici: “Stanno davvero bene. Sono incredibili. Devono ancora concentrarsi un po’ sui compiti ma quale genitore non lo dice… Hanno appena compiuto 8 anni e come tutti i bambini di quell’età, sono un po’ distratti”. Piuttosto che studiare preferiscono: “uscire nel cortile della scuola a giocare con i loro amici”. Sono molto appassionati di sport e di teatro e queste attività, dice il loro papà, li assorbono moltissimo.

Charlene di Monaco, silenzio sulla gravidanza

Di una nuova gravidanza di Charlene o del desiderio di allargare la famiglia, Alberto non fa cenno. Il suo silenzio fa pensare che non ci sia nessuna dolce attesa, almeno per il momento. Ma forse aspetta semplicemente di comunicarla ufficialmente, prima di rilasciare dichiarazioni alla stampa.