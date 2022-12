“Charlene di Monaco incinta: non può più nasconderlo”

Fonte: Getty Images - IPA - Getty Images Kate Middleton, Charlene di Monaco, Letizia di Spagna: il cappotto di tendenza è color cammello

Charlene di Monaco sarebbe incinta del terzo figlio. Le ultime apparizioni pubbliche della Principessa in occasione delle Feste di Natale hanno convinto in molti che sia di nuovo in dolce attesa, al punto che ormai non può più nascondere le forme sospette. In fondo, è da qualche mese che si vocifera di un’imminente gravidanza a Palazzo, soprattutto da quando la moglie di Alberto si è ripresa dopo la grave malattia che l’ha colpita nel 2021.

“Charlene di Monaco incinta del terzo figlio”

Sarebbero diverse le prove raccolte che andrebbero a confermare la gravidanza di Charlene di Monaco. Si tratterebbe per lei della seconda dolce attesa ma del terzo figlio, perché lei e Alberto hanno avuto due gemelli, Jacques e Gabriella.

In particolare a insistere sulla veridicità delle voci riguardanti la gravidanza è il magazine Ok! che ha riportato gli indizi che ormai non lascerebbero più dubbi. Questi riguarderebbero le ultime uscite della Principessa per le Feste di Natale. Si inizia dall’evento dell’inaugurazione del villaggio di Natale a Montecarlo, cui Charlene ha partecipato con Alberto e i figli.

Innanzitutto l’ex nuotatrice è apparsa più sorridente e raggiante che mai, come se finalmente le tenebre calate su di lei a causa della grave infezione che l’ha portata vicino alla morte si siano squarciate. E a sugellare la fine di un periodo così buio, la nascita di un bambino sarebbe la cosa più bella che possa capitare.

Charlene di Monaco e le mani sulla pancia

Charlene si è presentata all’appuntamento con un cappotto a cappa, blu elettrico, molto ampio e dunque strategico per mimetizzare eventuali forme sospette. Ma non è il volume del capospalla a far pensare che sia incinta, quanto piuttosto un gesto che di solito non compie mai: quello di proteggersi la pancia incrociandovi sopra le mani, quasi a proteggerla oltre che a coprirla. Gesto che secondo gli esperti del linguaggio del corpo è tipico delle donne che sono in dolce attese. Tra gli esempi famosi, possiamo ricordare Kate Middleton e Meghan Markle.

Charlene di Monaco, il bacio con Alberto

Ancor prima la Principessa si è mostrata particolarmente affettuosa nei confronti di suo marito e Alberto ha ricambiato in modo molto palese, baciando dolcemente la moglie, sotto lo sguardo soddisfatto di sua sorella Stéphanie che sta per diventare nonna per la prima volta. Ed ecco la seconda prova.

Poi Charlene sta mostrando, quasi ostentando, il suo lato materno. La Principessa è apparsa sempre come una mamma molto attenta, molto vicina ai suoi figli, consapevole anche del fatto che loro hanno un destino ben definito, con doveri che devono portare su di sé fin dalla più tenera età. In fondo, hanno appena compiuto 8 anni.

Ma se qualche tempo fa, Charlene sembrava quasi proteggersi dietro ai gemelli, ora al contrario è tornata pienamente nel suo ruolo di madre, a sostegno dei suoi figli. E lo ha dimostrato in modo molto evidente durante gli eventi natalizi.

Charlene di Monaco, mamma tenerissima in Louis Vuitton

Anche all’appuntamento legato al 40esimo anniversario della Presidenza della Croce Rossa. La Principessa si è presentata con un completo, top e gonna in tweed grigio di Louis Vuitton che sebbene aderente era perfetto per evitare di sottolineare il punto vita e nascondere la presunta gravidanza.

Charlene ha abbinato l’ensemble a un paio di collant nere pesanti e décolleté nere sempre di Louis Vuitton. Di nuovo la moglie di Alberto ha nascosto il pancino con le mani e di nuovo è apparsa premurosa con Jacques e Gabriella. Quest’ultima era graziosissima con un look rosa confetto, firmato Emporio Armani. Stupende le scarpine bianche e rosa, di Lanvin, che indossa con delle calze bianco-latte.