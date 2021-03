Giornata per le vittime del Coronavirus: le iniziative di Rai e Mediaset

editato in: da

Mediaset e Rai celebrano la prima Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid con una serie di iniziative per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita in questi mesi difficili di battaglia contro il virus. Con l’approvazione del Senato, il 18 marzo – giorno in cui venne registrato il più alto numero di decessi in Italia, pari a 2978 vittime – è diventato il giorno in cui ricordare i momenti più difficili e duri della pandemia.

Oltre a un minuto di silenzio nazionale, le maggiori reti televisive hanno previsto una programmazione speciale, con attività e iniziative. A Mediaset si fermano Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, al loro posto andrà in onda su Canale Cinque Una Vita, la telenovela spagnola. Due le puntate previste, dalle 14.10 alle 16. In seguito ci sarà una striscia quotidiana dedicata all’Isola dei Famosi, seguita da Daydreamer – Le al del sogno, la soap con Can Yaman. Dalle ore 10.45, su Retequattro, andrà in onda Speciale Tg4 – Covid, la giornata delle vittime condotto da Giuseppe Brindisi. Non solo: Mediaset ha annunciato che nel corso dei vari telegiornali ci sarà una pausa di silenzio per commemorare le vittime del Coronavirus, mentre in tutte le reti dell’azienda verrà trasmesso un video di 30 secondi, intitolato La memoria non si spegne. Infine alcuni programmi trasmetteranno un filmato intitolato In ricordo di chi vivrà per sempre.

A celebrare la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid anche la Rai con una serie di iniziative importanti. Fra queste il corto Io sono…Italia, dedicato al dramma della pandemia, ma anche alla voglia del paese di rialzarsi e ricominciare. Il cortometraggio sarà in onda alle 9.40 su Rai Uno, alle 16.05 su Rai Tre e alle 23.30 su Rai Due. Le musiche sono di Giovanni Allevi, mentre a regalare la voce narrante sono numerosi attori italiani.

Alle 10.50 su Rai Uno andrà in onda un collegamento in diretta per seguire la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo. Di cui si parlerà anche in uno Speciale in onda su Rai News24, alle 11.00, intitolato Centomila lacrime e condotto da Milena Minutoli. Sono tanti i programmi Rai in cui verrà dedicato uno spazio al ricordo delle vittime del Coronavirus, come Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in diretta di Alberto Matano. Ne parleranno anche I fatti vostri, Detto Fatto e Elisir. Alle 23.10 in seconda serata su Rai Tre verrà trasmesso il documentario Pandemic: il mondo ai tempi del COVID.