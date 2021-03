Isola dei famosi 2021, le pagelle del 15 marzo

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Dopo una lunga attesa L’Isola dei Famosi è tornata in tv. Al timone de reality Ilary Blasi che ci ha regalato una prima puntata scoppiettante e ricca di emozioni. Opinionisti frizzanti, un cast forte e una conduttrice grintosa: il programma quest’anno ha tutte le carte in regola per battere ogni record.

Scopriamo le nostre pagelle e i voti ai momenti cult della puntata.

ILARY BLASI – Protagonista indiscussa della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Lady Totti è tornata in tv con grande grinta e voglia di conquistare il pubblico. La diretta è stata un tripudio di emozioni, ma soprattutto di risate e divertimento. Merito di Ilary che non perde mai il ritmo e fa della spontaneità la sua forza. Così dopo aver salutato Alessia Marcuzzi, che ha condotto le precedenti edizioni dello show, la Blasi si lancia in una gaffe riguardante la “Palapa” e non risparmia i suoi concorrenti, da Daniela Martani ad Akash. VOTO: 9.

FARIBA TEHRANI e UBALDO LANZO – Sono senza dubbio la coppia più comica di quest‘Isola dei Famosi 2021, protagonisti di un esperimento molto particolare. I due naufraghi sono apparsi da subito carichi di entusiasmo, ma anche in grandissima difficoltà. Quando Ilary ha chiesto a Ubaldo e Fariba di salire su un’imbarcazione entrambi sono caduti in acqua. “Fariba e Ubaldo vi lascio un attimo lì perché ho una trasmissione da portare avanti – ha commentato la conduttrice -, vi voglio dire che vedo davanti a voi un colore…tanto marrone”. Tommaso Zorzi è intervenuto: “Fariba la vedo completamente in difficoltà – ha detto -. Anzi, farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c’è complicità tra Fariba e Ubaldo”. Di sicuro questi naufraghi particolari ci regaleranno momenti indimenticabili. VOTO: 7.

AKASH KUMAR – Fra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 è senza dubbio il più misterioso. A raccontarlo in studio è stato Simone Rugiati, chef e suo grande amico. “Avrei più paura di lui sull’isola che quanta ne ha lui dell’acqua perché è esplosivo – ha confessato -. Il gioco è sulla terraferma quindi secondo me è più pauroso lui. Lo vedo bene perché ha un carattere un po’ particolare. Una sera sono andato a cena con lui e si è presentato dicendo ‘Salve, è arrivato Dio’. Però ha un modo di fare che dopo un po’ è fantastico. Si mette una barriera davanti ma in realtà è molto più sensibile e bravo di quello che sembra”. A questo punto non resta che scoprire il vero Akash e di certo l’Isola non ci metterà molto a portare alla luce fragilità e punti forti. VOTO: sospeso.

GLI OPINIONISTI – Un vero peccato non avere in studio accanto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi anche Elettra Lamborghini. L’ereditiera è intervenuta in collegamento da casa, regalando, da subito, risate. “La conosco, è burina come tutti noi – ha commentato Zorzi -. Siamo un team di burini. Noi ci conosciamo da un po’. Lei è super carina. Secondo me è un valore aggiunto per questo programma. Mi dispiace che non sia qui perché il trio Zanicchi, Zorzi, Lamborghini regalerebbe tante emozioni”. Non resta che attendere l’arrivo di Elettra in studio per scoprire cosa accadrà, per ora gli opinionisti sembrano formare un gruppo affiatato e pronto a punzecchiare i naufraghi: proprio quello che serviva. VOTO: 7.