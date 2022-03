Tutti i look di Kate Winslet: qual è il più azzeccato?

Kate Winslet, 46 anni, star di film che spaziano da Titanic a Revolutionary Road, è fresca della vittoria ai SAG Awards per la sua interpretazione nella (bellissima) serie Omicidio a Easttown. Ha un fisico morbido, che non ha mai cercato di nascondere, ma che anzi, valorizza con stile e ed eleganza, senza timore di mostrare, anche sul viso, i segni del tempo che passa. Forse è anche per questa sua naturalezza che è stata scelta da l’Oréal come testimonial. Vediamo insieme alcuni dei suoi look recenti: quale sarà il più azzeccato?

Tutti i look di Kate Winslet: in nero con il top in pizzo

Kate usa spessisismo il nero sul red carpet, interpretandolo ogni volta in modo diverso. Qui la vediamo con un pantalone palazzo dal taglio molto morbido, abbinato ad un top in pizzo nero e nude. Personalmente, avrei ammorbidito un po’ il taglio dell top, in modo che la fasciasse meno e avrei leggermente caricato il make up delle labbra, per aggiungere una nota di colore.

Tutti i look di Kate Winslet: total black

Questo abito, interpretato così, non mi dispiace per niente! Il rischio di un effetto “monacale” è presto evitato dallo spacco e dall’uso di un make up e uno smalto dai colori accesi. Anche la scelta dei gioielli dorati contribuisce ad alleggerire l’insieme. Per me è approvata!

Tutti i look di Kate Winslet: nero con una scollatura profonda

Tra i tre abiti da sera che abbiamo appena visto, questo è in assoluto quello che mi convince di più: la linea morbida delle maniche non fascia le braccia, la scollatura profonda ma non troppo ampia valorizza il décolleté e il taglio della gonna accompagna i fianchi alla perfezione. Anche l’acconciatura easy è perfetta nell’insieme. Approvatissima!

Tutti i look di Kate Winslet: con il pantalone cropped

Ecco l’esempio perfetto del fatto che il pantalone cropped veste bene anche le fisicità più morbide, come quella di Kate, che lo bilancia cin un giacchino corto in vita. Avrei però optato per una calzatura più grintosa al osto della décolleté.

Tutti i look di Kate Winslet: con il pantalone in pelle

Qui il look di Kate è super rilassato, ma non sciatto: la scelta di uno stivaletto alla caviglia con il gambale morbido aiuta a rendere otticamente la caviglia più sottile, alleggerendo tutta la figura, nonostante la scelta di un blazer dal taglio destrutturato e easy. Anche l’insieme dei colori funziona bene.