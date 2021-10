Il dettaglio del look da oltre 4mila euro che Kate Middleton le invidia

Il romantico royal wedding di Philippos di Grecia e Nina Flohr

Abito fasciante in seta bicolore con grande fiocco scintillante in vita e scollatura importante a portafoglio, così si è presentata Beatrice di York alle nozze del figlioccio di Lady Diana, il Principe Philippos, con Nina Flohr. Un look firmato Dolce & Gabbana, da fare invidia anche a Kate Middleton.

Nonostante la sposa fosse splendida nel suo importante abito bianco, firmato Chanel, e alle nozze fossero presenti vere e proprie icone di stile, come Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi, a rubare la scena a tutte ci ha pensato Beatrice di York.

Beatrice di York, il look che fa invidia a Kate Middleton

La primogenita del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, accompagnata dal marito Edoardo Mapelli-Mozzi, si è presentata al Royal Wedding con un look da 3.500 sterline, circa 4.145 euro, firmato Dolce & Gabbana, uno dei brand preferiti da Kate Middleton.

L’abito si compone di una camicia in seta beige con ampie maniche lunghe e dotata di una scollatura profonda, impreziosita da strass ripresi sulla vita, e una lunga gonna nera aderente con gigante fiocco rosa glitterato. Beatrice osa con un outfit molto particolare e vince la scommessa.

A un mese dal parto, sfoggia una linea invidiabile al punto da indossare un abito fasciante, dettaglio non indifferente che probabilmente suscita l’invidia di Kate. Infatti, la Duchessa nel 2018, poco dopo la nascita del terzogenito Louis, optò per forme più comode al matrimonio di Harry e Meghan. A lei non era permesso osare tanto come Beatrice, a causa del dress code di Corte.

La Principessa, che è diventata mamma per la prima volta di Sienna Elizabeth, lo scorso 18 settembre, è raggiante. I lunghi capelli rossi sono sistemati in un semi raccolto adornato da un fiocco in velluto nero.

Beatrice si è così riscattata anche dal fatto che non ha potuto avere un matrimonio in grande stile a causa della pandemia, ma ha potuto contare sulla presenza della Regina Elisabetta che le ha anche prestato il suo abito da sposa.

Beatrice di York, il look di Dolce & Gabbana

Il look made in Italy scelto da Lady Mozzi è semplicemente un incanto e compete con gli outfit di Kate Middleton che si è vista “soffiare” dalla cugina acquisita una delle sue firme di moda più amate. Per altro la Duchessa di Cambridge e William non si sono nemmeno fatti vedere alle nozze di Philippos, non è chiaro se non siano stati invitati. Sta di fatto che per eleganza e stile, Beatrice ormai può gareggiare con Kate.

Eugenia di York in nero alle nozze di Philippos di Grecia

Decisamente più dimessa la mise di Eugenia di York che ha commesso l’errore “fatale” di sfoggiare un look total black a un matrimonio. Il suo abito è firmato Peter Pilotto, lo stesso che ha realizzato il suo abito da sposa. Interessante il dettaglio della borsa a fisarmonica, firmata Gabriela Hurst. Ma non c’è paragone con l’outfit ben più riuscito della sorella maggiore.

Il matrimonio di Philippos di Grecia e Nina Flohr

Il Principe Philippos di Grecia e Danimarca, il figlio più giovane del Re Costantino II e della Regina Anna Maria di Grecia, ha sposato l’imprenditrice Nina Flohr nella cattedrale di Atene, dopo aver pronunciato il fatidico sì in una cerimonia civile a dicembre 2020 a St. Moritz e aver festeggiato nel Cambridgeshire lo scorso maggio.

La sposa si è presentata all’altare in abito bianco, firmato Chanel, e con la tiara Antique Corsage, in perle e brillanti, il primo diadema posseduto dalla Regina Anna Maria.