Red carpet in black: quando il nero è tutt’altro che scontato!

Quanto mi è piaciuta Barbara Palvin con questo look! Ok, è una super top, ma l’abito bustier Giorgio Armani Privé in mikado di seta nero aveva una linea assolutamente non scontata che faceva il paio con l’acconciatura fresca e giovane. I dettagli di cristalli e gli orecchini (della collezione di alta gioielleria Giorgio Armani – per chi non lo sapesse, Barbara è volto di Armani Beauty) aggiungevano un tocco di luce all’insieme. Bellissima!