Stile, colore, originalità: per vere O bag Lovers

Natale con O bag

Il conto alla rovescia per il Natale è ormai iniziato e l’attesa è strepitosa con O bag che ha organizzato un originale calendario dell’avvento: il “Christmas adventure”, l’avventura di un pacco natalizio che salta da un grammofono che spara glitter e scivola tra le Candy Canes per arrivare a bordo del suo slittino in tempo sotto l’albero di Natale.

Un’idea originale per scandire, una finestrella dopo l’altra, il tempo che ci separa dalle feste, facendo il pieno di coupon sconti e sorprese firmate O bag.

Dicembre d’altronde è un mese speciale per le O bag Lovers: con tante promozioni ma non solo!

Quest’anno, dal 15 fino al 25 dicembre si potrà ricevere un coupon sconto del valore di 10€ partecipando ad un “Giveaway” sull’account Instagram di O bag, come? Il 15 dicembre vai sull’account ufficiale @obagofficial, e scopri cosa fare per ottenere il tuo sconto.

Un’opportunità davvero imperdibile per chi ama queste borse colorate e versatili.

Inoltre, sullo shop online, tanti suggerimenti per i regali di Natale, con la pratica gift guide, che fornisce idee originali per ogni budget: borse, orologi e tantissimi accessori per tutti i gusti!

Vivi la magia delle feste con O bag

Colorate, trendy e divertenti, proprio come le borse, le O bag Lovers non sono mai sole e sono una comunità straordinaria. Per questo, quest’anno potranno festeggiare il Natale in modo originale sui social. Come? Grazie ai filtri natalizi firmati O bag da usare nelle IG Stories.

Con O bag le festività saranno ancora più divertenti, condividendo Post e IG Stories mentre si scartano i regali firmati O bag. Se non ti bastasse, potrai anche usare gli sticker per le tue storie su Instagram e scaricare le cartoline di natale per fare gli auguri in grande stile a chi vuoi tu!

Stile, colore e originalità sono i segni distintivi delle festività delle O bag Lovers. Fai il pieno di sconti e offerte, scopri tutti i modelli della borsa più trendy, scegli i tuoi regali e vivi un magico Natale con O bag!

Leggi anche: Aspettando il Natale con O bag