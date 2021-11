Aspettando Natale con O bag, 25 giorni di sorprese (e coupon)

Natale sta arrivando e non è mai stato così magico grazie a O bag. Unica e originale, questa borsa ha conquistato milioni di donne ed è pronta a stupire ancora una volta in occasione delle feste natalizie.

Il calendario dell’avvento di O bag

Quest’anno, infatti, il regalo per le O bag Lovers è anticipato e a farlo è proprio O bag grazie a quasi un mese di sconti, sorprese e coupon. Attendere il Natale 2021 sarà super divertente! Con l’atmosfera delle festività arriva il calendario dell’avvento “Christmas adventure” che accompagnerà il conto alla rovescia più emozionante dell’anno con tante sorprese. Dal 1 al 25 dicembre, andando sullo shop ufficiale di O bag, ogni giorno si potrà grattare un bollino del calendario e scoprire tante super sorprese!

Aspettando Natale con O bag

Le O bag sono disponibili in tante forme e dimensioni differenti. Una vasta gamma di borse con estetica e design essenziale, perfette per essere personalizzate con sacche, bordi, manici in colori e materiali differenti, da scegliere in base ai propri gusti. Perché tutte le O bag Lovers sono strepitose, ma ognuna di loro è unica, proprio come la borsa che sfoggia!

Da regalare oppure da comprare per arricchire la propria collezione, una O bag è sempre un regalo gradito, soprattutto in occasione del Natale. Dal 1 dicembre inizia una nuova avventura, con una sorpresa quotidiana che ti consentirà di scoprire le Collezioni di Natale, scovare suggerimenti e idee per i tuoi regali e accedere a promozioni esclusive: gratta il bollino del calendario dell’avvento e inizia il gioco!

Più acquisti più il regalo sarà grande!

Qualche anticipazione? Dal 1 dicembre arriva una “Super Promozione”.

Fino al 10 dicembre, infatti, più acquisti più grande sarà il tuo regalo! La promozione è valida online e negli O bag store aderenti all’iniziativa e prevede:

49 euro di acquisto, in regalo coupon da 10 euro

69 euro di acquisto, in regalo coupon da 20 euro

99 euro di acquisto, in regalo coupon da 30 euro

149 euro di acquisto, in regalo coupon da 40 euro

Il coupon è valido per un secondo acquisto sia online che negli store dal 26/12 al 06/01. Un’opportunità davvero imperdibile!

Come abbinare le O bag d’inverno

Comodissime per portare sempre con te tutto quello che ti serve (persino il tablet o l’e-reader!), chic e di tendenza, le O bag sono le borse più trendy per l’inverno. Le puoi sfoggiare in ufficio o all’ora dell’aperitivo, usarle come alleate per le lunghe giornate tra palestra, scuola e impegni, e trasformarle in base ai tuoi gusti.

Con la stagione più fredda arrivano tanti accessori con cui customizzare, trasformare e rendere unica la propria borsa. Una sfida e un divertimento assoluto per le O bag Lovers! Ogni modello si può arricchire con un bordo in eco pelliccia oppure con manici colorati che richiamano le nuance invernali. Tanti gli accessori a fantasia e le tonalità, dal grigio al blu, fino al verde scuro, il beige e il rosa cipria.

D’altronde O bag è da sempre l’accessorio giusto per dare carattere anche ai look più semplici. Si può accostare a cappottini minimal con taglio classico, ma anche a jeans e stivali, dando un tocco di glamour. Infine ci si può sbizzarrire, abbinandola ad altri elementi, come il cappellino, la sciarpa o i guanti, per un outfit matchy matchy super originale. Un vero mondo di possibilità, di nuance e di scelte, per esprimere appieno te stessa!